Antonio Ricci sgancia la bomba su Barbara D’Urso: presto la verità sul suo addio a Mediaset

Antonio Ricci svela di più sull’assenza di Barbara D’Urso a Mediaset: tra qualche mese tutto potrebbe esserci molto più chiaro

La scomparsa del grande Silvio Berlusconi ha portato con sé numerosi cambiamenti, soprattutto in casa Mediaset. A prendere le redini dell’impero è stato suo figlio Piersilvio, che ha deciso di dare un taglio all’attitudine trash che ormai da tempo vi si respirava, prendendo anche alcune decisioni drastiche.

In primo luogo, l’imprenditore ha deciso di riporre maggiore attenzione al cast dei vari reality, quali Grande Fratello o La Pupa ed il Secchione, evitando (come è spesso accaduto in passato) di reclutare personaggi nati dal mondo dei social o su Onlyfans. Numerosi cambiamenti sono giunti anche nella scelta di conduttori e opinionisti dei format più amati.

Mentre per il GF, è stato nuovamente riconfermato il giornalista Alfonso Signorini, ad aver subito un drastico taglio è stato lo storico format Pomeriggio 5, da anni ormai affidato alla vulcanica Barbara D’Urso. Ebbene, la corrente edizione è stata sorprendentemente consegnata a Myrta Merlino e ciò ha portato il pubblico affezionato al programma (ma non solo) a porsi davvero svariate domande al riguardo.

Antonio Ricci, ecco cos’ha rivelato su Barbara D’Urso

La stessa Barbara D’Urso, con un lungo sfogo social, si è detta dispiaciuta per non aver potuto rinnovare la storica collaborazione con Mediaset, ammettendo che al più presto avrebbe fornito doverose spiegazioni al suo pubblico, a cui non ha neanche potuto riservare un saluto come avrebbe voluto. A fornire, però, maggiori info sul suo addio è stato l’autore televisivo Antonio Ricci.

Secondo Davide Maggio, la colonna portante dell’inimitabile TG satirico Striscia la Notizia (che partirà presto con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada al timone) ha fornito alcuni dettagli sull’assenza della storia conduttrice di Pomeriggio 5 in TV. Lui stesso poi ha rivelato che le avrebbe chiesto di partecipare alla prima puntata del TG in qualità di ospite.

La donna sarebbe dovuta entrare insieme al Gabibbo, icona di Striscia, per dire la sua storica frase “Sono qui, col cuore”. Tuttavia, Barbara ha dovuto declinare l’invito per questioni prettamente legali e che da gennaio in poi potrà vuotare il sacco in merito all’accaduto.

Insomma, pare che fino al nuovo anno Barbara starà lontana dalla televisione: non a caso, al momento si è trasferita a Londra, raccontando costantemente al suo seguito come si svolgono le sue giornate, all’insegna di calma e semplicità. Ricci, però, ha anche parlato della nuova arrivata, la conduttrice Myrta Merlino.

L’autore ha ammesso di non averla ancora vista all’azione e di non averla mai seguita prima (ad eccezione per l’essere la fidanzata di Tardelli). Che ne pensate di tutta questa situazione?