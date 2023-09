La Pupa ed il Secchione non sfugge al regime anti trash: tutti i cambiamenti previsti per la prossima edizione

Dopo il GF, anche la Pupa ed il Secchione cambia veste: ecco quali sarebbero i cambiamenti previsti per la prossima edizione.

Da quando Piersilvio Berlusconi è approdato a 360° al timone di Mediaset, la linea editoriale dei suoi format più amati ha subito un drastico cambio di rotta. D’altronde, già dallo scorso anno, in occasione del GF VIP, l’imprenditore si pronunciò in merito ad eccessiva sregolatezza e volgarità su cui alcune dinamiche si stavano orientando, tanto da apportare già da allora alcuni importanti cambiamenti.

Ebbene, quest’anno la nuova edizione del Grande Fratello pare voglia dare un taglio con il passato, non solo per quanto concerne la scelta del cast (misto tra vip e nip), ma anche di opinionisti ed ospiti in studio. Al posto di influencer e altre figure del mondo dello spettacolo, infatti, si è optato per una figura più austera, della portata della grande conduttrice Cesara Buonamici. Ma questa nuova linea editoriale non riguarderà solo il GF.

A quanto pare, anche lo storico format La Pupa ed il Secchione dovrà seguire pedissequamente le linee guida anti trash imposte dall’alto. Di conseguenza, ci sarà estrema attenzione nella scelta del cast, che dovrà attenersi ad alcune regole importanti, mentre in fatto di conduzione e giuria si hanno già diverse notizie certe.

La Pupa ed il Secchione, ecco cosa cambierà nella prossima edizione

Ebbene sì, dopo tanti anni, tornerà al timone del format il grandissimo Enrico Papi, come annunciato anche dal profilo IG ufficiale del format. Girano già diversi nomi in merito alla giuria che lo affiancherà in questo percorso, ma i nomi accreditati sono proprio i seguenti.

Secondo TVBlog e l’esperta di gossip Deianira Marzano, a ricoprire il ruolo di giudici della nuova edizione del programma saranno tre figure di punta. In primis, l’ex schermidore e gieffino Aldo Montano, ma anche la showgirl Paola Barale (che aveva già condotto con Papi il programma nella seconda edizione) e Candida Morvillo, giornalista ed opinionista televisiva.

TvBlog, però, ha riportato anche varie indiscrezioni per quanto concerne cast e modalità: a quanto pare le registrazioni del format sono iniziate da poco e verranno mandate in onda in differita. Questo proprio per evitare gaffe o scivoloni trash in diretta: d’altronde, è abbastanza chiaro che, secondo la nuova linea editoriale, la prudenza non è mai troppa in questi casi.

Inoltre, verrà riposta grande attenzione ai look delle Pupe (ma non solo), per dare al programma un aspetto decisamente più sobrio e bon ton anche attraverso i piccoli dettagli. Che ne pensate di questi cambiamenti? Daranno un valore aggiunto al programma o il vecchio format vi piaceva così com’era?