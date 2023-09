Oroscopo dal 18 al 24 settembre, che dubbi: le relazioni si complicano… per tutti e 12 segni!

Oroscopo dal 18 settembre, è bene che fino a fine settimana, ci si rimbocchi le maniche: altro che destino, sono le persone a far guai!

Dire che sia sempre colpa delle Stelle è un gravissimo errore di interpretazione. E’ vero che le energie subiscono dei piccoli “sconquassamenti” dall’Universo, ma è l’essere umano a mettersi in gioco, oppure a non farlo. Hai deciso di agire o meno? La settimana non inizia benissimo, perché alcuni sono proprio fermi in un limbo. Ecco perché, quali sono i transiti più importanti secondo l’oroscopo a partire dal 18 settembre, e come sconvolgono la vita delle persone.

Tra i transiti più importanti non possiamo non analizzare l’Opposizione tra Nettuno-Sole, Trigono Sole-Plutone, Sole nel segno della Bilancia. Diciamo che nel corso della settimana, ad essere grande protagonista di dubbi e illusioni, è proprio il Sole.

Astro dell’Energia vitale allo stato puro, è in una fase di blocco e stallo con il Pianeta delle Illusioni, Nettuno. Mentre con Plutone, che incarna la Metamorfosi per eccellenza, ha un timido “dialogo”, nel quale l’obiettivo regnante è proprio quello di giungere a delle verità.

Durante la settimana sorgono nuove incertezze, quelle vecchie si cristallizzano, e tutto sembra essere più confuso che mai. Le energie sono meno solide, forse un po’ intorpidite da un vento nuovo, che sconvolge, e sovrasta problemi vecchi. Cosa vuol dire tutto questo?

Oroscopo dal 18 al 24 settembre, novità importantissime dal cielo!

Diciamo che saranno pochi quelli che secondo l’oroscopo dal 18 settembre, riusciranno a fare i conti con sé stessi e gli altri. E’ un periodo in cui si avverte l’arrivare di nuovi inizi, alcuni dei quali sembrano proprio non giungere mai davvero. Alcuni affronteranno con coraggio tutto questo, altri rimarranno in balia di una confusione che non li farà agire almeno per un bel po’.

Triade d’eccellenza, i posti sul podio sono intoccabili!

I tre posti sul podio sono totalmente inaspettati, visto il loro “navigare vano” nel mare delle incertezze per eccellenza. Sono in sostanza i segni che più si complicano la vita per il loro non essere sempre in grado di “vederci chiaro”, soprattutto perché si distraggono spesso. Al primo posto c’è il Sagittario, fiero e coraggioso arciere, è nel dubbio, ma decide di navigare lo stesso con tenacia. Segue il segno dei Gemelli, confuso dalla nascita, questa volta sembra aver trovato un equilibrio nella mancanza di solidità (assurdo, ma vero). Al terzo posto si consolida il Cancro, più sereno, sempre poco sicuro su alcune situazioni, ma ha l’energia giusta per non mollare. Consigliamo vivamente a tutti e tre di non perdere il focus sui propri obiettivi, e che alla base di tutto c’è e ci sarà sempre l’amore, ma quello di cui si ha cura, non quello lasciato in disparte.

Oroscopo dal 18 sconvolgente per un quartetto poco fortunato

Bilancia, Scorpione, Vergine e Aquario, vivono delle piccole disfatte, anche se non hanno ancora del tutto perso la guerra. Complici situazioni passate che tornano a far visita ai loro turbamenti interni. Se i due segni d’aria sono un po’ troppo sopra le righe, e il risultato delle loro azioni è poco soddisfacente le aspettative, non può dirsi lo stesso per l’amico d’acqua e l’amica di terra. Questi due sembrano proprio non accettare nulla di ciò che accade, proprio per questo dovrebbero un attimo modificare la loro prospettiva. A tutti consigliamo di non rimanere fossilizzati su idee passate o errori commessi, sarebbe meglio accettare il divenire del mondo, accogliendo tutto, anche le cose meno piacevoli. Prima o poi si caverà un ragno dal buco.

Quintetto da crisi più totale, meglio starsene… tranquilli!

Dire che Pesci, Ariete, Toro, Capricorno e Leone è meglio che stiano a casa, non è una battuta, ma una considerazione piena. Per il segno d’acqua scegliere è sempre una cosa importante, per i due di fuoco invece è frutto del loro impulso, mentre per gli ultimi due di terra, è sempre qualcosa frutto della logica concreta. Che si tratti di filosofeggiare, agire d’istinto, o ragionarci sopra, questi cinque segni non sanno proprio che pesci prendere. Nel limbo in cui si ritrovano non stanno per niente bene, anche perché di solito non ci stanno mai, ma per assurdo non hanno altro posto dove andare. Cosa consigliare? Le cose si risolvono solo se ci si guarda prima di tutto dentro, poi la risposta verrà fuori. Non c’è altro da dire.