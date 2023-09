Umanità e oroscopo: quanto sono significativi e incidono i segni zodiacali sui singoli individui?

Che legame c’è davvero tra l’umanità e l’oroscopo? In quale modo e per quali ragioni i segni zodiacali definiscono la nostra personalità?

Viene considerata dalla maggior parte delle persone come una forma di arte, poiché sembra non avere alcun legame di carattere empirico e materiale con le scienze comuni che abbiamo studiato e che ci sono note. Parliamo dell’astrologia, la cui parola deriva dal greco antico e si può tradurre letteralmente con “discorso in merito alle stelle“. Le stelle dunque e i pianeti sarebbero i protagonisti di quest’arte così remota ma anche così attuale e presente ogni giorno in mezzo a noi.

E sono stati proprio gli antichi greci ad importare quest’arte dall’Asia antica da dove trae origine e con il suo ingresso in Grecia, l’astrologia si è diffusa in tutto il panorama mondiale. La vita, i moti del cielo e dell’atmosfera intorno a noi vengono percepiti come qualcosa di astratto e di misterioso che governa la nostra intera esistenza, tanto che nel momento esatto in cui veniamo al mondo e apriamo i nostri occhi, la posizione esatta degli astri e dei pianeti sarebbe in grado di definire e condizionare quello che sarà la nostra personalità e il nostro carattere. Ed ecco che entrano in gioco i segni zodiacali.

Segni zodiacali ed ascendenti: come incidono sulle persone?

Al giorno d’oggi, molti di noi considerano l’oroscopo, ovvero il modo in cui si studia la possibile incidenza degli astri legata alle nascite degli esseri umani, come un gioco, una curiosità o un modo per passare il tempo, comprando riviste, giornali o guardando programmi televisivi che parlano dell’argomento. Ma qual è però il fondamento e la ragione recondita di questo interesse?

Proprio questo interrogativo ha messo in moto vari studi di psicologia che tentano di dare delle risposte cercando di interpretare questo fenomeno. Ad ogni posizione delle stelle, corrisponde un segno zodiacale e questo segno zodiacale determinerebbe il modo di pensare e il modo di comportarsi dell’individuo che ne assumerebbe in tal modo ogni caratteristica.

Allo stesso modo si considera influente anche l’ascendente, ovvero il segno zodiacale che nel momento esatto in cui nasce una persona, si incontrerebbe ad oriente con l’orizzonte. Per cui un individuo che appartiene ad un segno zodiacale, può presentare dei caratteri anche del proprio ascendente.

Ma la psicologia prova a rendere realistico tale fenomeno astratto, spiegando che la nostra mente necessita dell’oroscopo per avere delle garanzie, per essere rassicurata sul mondo che ci circonda. Quando ci rivolgiamo all’astrologia, il nostro cervello andrebbe ad assumere certi comportamenti in base alla convinzione e alla certezza che dovrebbero accaderci degli eventi. E questa certezza ce la fornisce l’oroscopo. In questo senso, pertanto, siamo influenzati, ma perché in fondo siamo noi a volerlo essere.