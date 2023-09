Temptation Island, incredibile scontro tra Mirko e Igor in un locale di Roma | la verità

Uno scontro inaspettato si è consumato poche ore fa tra i due protagonisti di Temptation Island: ecco che cosa è successo davvero.

Il tentatore che ha conquistato il cuore di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti si sono incontrati in un noto locale della capitale, e tra i due è scoppiata una lite furibonda.

Dopo le dichiarazioni di Mirko e il chiarimento pubblicato da Igor su Instagram emerge finalmente la verità sul litigio dei due protagonisti di Temptation Island.

Temptation Island, la verità sul litigio tra Igor e Mirko Brunetti

Mirko Brunetti e Igor Zeetti sono entrambi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, programma che a breve, come annunciato nelle scorse da Filippo Bisciglia sarà di nuovo in onda, con l’edizione winter. Mirko ha affrontato il viaggio dei sentimenti assieme alla sua ragazza, Perla Vatiero per risolvere i loro problemi di coppia. Purtroppo questo tentativo è fallito e i due sono usciti separati. Non solo: entrambi hanno scelto di frequentare lontano dalle telecamere i single incontrati a Temptation Island. Così Mirko si è fidanzato con Greta, e Perla si è fidanzata con Igor, il tentatore che le ha rubato il cuore.

Le due nuove coppie pochi giorni fa sono state ospiti negli suti di canale 5, a Uomini e Donne, e sembrava che, tolti gli attriti tra i due ex, Perla e Mirko, tra i 4 ci fossero dei rapporti civili. Invece a poche ore dalla messa in onda della puntata, Mirko ha denunciato di aver ricevuto, dopo la fine di Temptation Island, alcune minacce provenienti da persone di Roma, che gli avrebbero intimato di non farsi vedere in giro per la capitale.

A quel punto Igor Zeetti ha temuto che il pubblico potesse pensare che si trattasse di lui. Le minacce però non sono arrivate dal tentatore, ragion per cui quando sabato 16 settembre ha incontrato Mirko Brunetti in un noto locale di Roma, si è avvicinato a lui per chiedere spiegazioni. Mirko non ha voluto chiarire e Igor poi si è allontanato insieme ai suoi amici. All’indomani Mirko Brunetti ha raccontato che Igor gli si era avvicinato con il palese intento di scatenare una lite e, a dimostrazione di ciò, ha anche aggiunto che i buttafuori lo hanno costretto ad abbandonare il locale.

Per questo motivo ora i fan si chiedono chi dei due abbia raccontato la verità, perché hanno descritto due versioni diverse del medesimo episodio, dunque, cosa è accaduto esattamente? Al momento sarebbe difficile dirlo, ma i fan protendono a favore di Igor, che pare abbia cercato solo un dialogo pacifico, e non una lite violenta. Vedremo che cos’altro accadrà, intanto quel che è certo è che tra gli ex volti di Temptation Island, e anche tra le loro rispettive attuali partner, i rapporti sono tutt’altro che pacifici, nonostante, in più occasioni, abbiano cercato di mostrare il contrario in tv e sui canali social.