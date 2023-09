Camilla lo rivela solo adesso: ecco come la chiamano i figli di William e Kate

Camilla Parker Bowles ha deciso di condividere un dettaglio molto intimo della sua vita privata da “nonna” rivelando il suo soprannome.

Per quanto Camilla non sia la “nonna di sangue” dei figli di William e Harry, la regina consorte ritiene George, Charlotte, Louis, Archie e la piccola Lilibet dei nipoti a tutti gli effetti. Anche perché purtroppo nonna Diana non ha potuto fare la conoscenza dei suoi nipotini che avrebbe adorato tanto quanto, se non di più, i suoi figli.

E malgrado i malumori a Buckingham Palace con Kate Middleton, i più informati hanno riferito, infatti un clima tesissimo a Palazzo perché la regina consorte starebbe facendo di tutto per allontanare William da sua moglie, e oltreoceano con Harry che ha definito senza mezzi termini in “Spare – Il Minore” come una “matrigna cattiva“, Camilla sta facendo di tutto per riqualificare la sua immagine come membro dei Windsor.

Il tenero soprannome di Camilla scelto da George, Charlotte e Louis vi scalderà il cuore

Ecco perché per George, Charlotte e Louis Camilla non è la moglie del nonno, ma una “vera” nonna. E come tutte le nonne, anche la regina consorte non è esente da soprannomi dolci e teneri da parte dei suoi nipoti. Come ha rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata al quotidiano inglese ‘Daily Mail‘, Camilla per i figli di William e Kate è “Gaga”.

“Niente a che vedere con la cantante, naturalmente”, ha sottolineato la sovrana lasciando sfuggire un mezzo sorriso. “In realtà non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta, ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce“. In inglese, infatti, “matta” si dice proprio “Gaga”. Ma perché i principini hanno scelto proprio questo soprannome?

In realtà è molto probabile che George, come tutti i bambini, non riuscisse a pronunciare benissimo la parola Gran Ma, ovvero “nonna” in inglese. E così il principe ha storpiato la parola trasformandola in “Gaga”. E questo dolce nomignolo è piaciuto anche a Charlotte e Louis che quando parlano con Camilla la chiamano proprio “Gaga”. Ma anche la bisnonna Elisabetta, adorata dai tre principini, non era esente dai soprannomi.

Lei, infatti, per i bambini del principe e della principessa del Galles era “Gan Gan“, un altro nomignolo storpiato che dimostra solo quanto affetto e amore provassero i principini per la loro bisnonna.