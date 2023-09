Se sei stata mollata e adesso non riesci a riprenderti, sappi che la colpa è tutta del tuo segno zodiacale

Se stata lasciata e non riesci più ad andare avanti? Tutto potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza, la colpa delle tue sofferenze è tutta nelle stelle. Ecco la classifica che potrebbe cambiarti la vita.

Non tutti hanno la stessa capacità di reagire in maniera positiva quando termina una storia d’amore, c’è chi non riesce ad andare avanti e ha bisogno di più tempo. Non sempre capita a chi viene lasciato, a volte succede anche alla persona che lascia. Il trauma può essere fortissimo, soprattutto se succede tutto all’improvviso, come nel caso di un tradimento. Superare la fine di una relazione d’amore non è facile per nessuno, specialmente per le persone che si emozionano di più e sono più instabili dal punto di vista emotivo. Loro hanno bisogno di una spinta in più per andare avanti, a volte anche dell’aiuto di un amico, altrimenti potrebbe restare arenati e non staccarsi mai più da un passato troppo ingombrante.

Oggi proveremo ad affrontare l’argomento a modo nostro, in maniera divertente e con un pizzico di follia. Come è già successo in tantissime altre occasioni, ci faremo da una mano dalle nostre amiche stelle, sempre presenti quando chiediamo un prezioso supporto. Non tutti lo sanno, ma il segno zodiacale di appartenenza può cambiare il modo di stare al mondo di un individuo, ecco perché non tutti reagiamo allo stesso modo quando termina una storia d’amore importante. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che soffrono di più quando finisce una relazione d’amore. Se pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio, scorri il testo verso il basso e otterrai tutte le risposte che stai cercando.

Il segno zodiacale che soffre di più quando termina una storia d’amore: e se fosse il tuo?

Per la classifica di oggi abbiamo preferito affidarci ad un metodo consolidato: prenderemo in considerazione soltanto le caratteristiche più importanti dei vari segni e ci concentreremo soltanto sui primi tre posti in classifica, in modo da fornire informazioni più dettagliate. Prima di andare avanti, è giusto che tu conosca un piccolo particolare: questa classifica non è il risultato di una teoria scientifica e non stiamo facendo nessun esperimento. Per questo motivo, non devi restarci male se dovessi vedere il tuo segno in cima alla classifica. Prendi tutto alla leggera e ricorda che le stelle possono regalarti delle soddisfazioni in qualsiasi momento, proprio quando non te lo aspetti. Ecco il podio di oggi.

Cancro: al terzo posto nella classifica dei segni che non riescono a superare una delusione d’amore c’è il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto sensibile, quindi non riesce a staccarsi dalla sua dimensione più emotiva. Il Cancro soffre anche quando lascia qualcuno, perché ripensa ai momenti più belli e a volte ci ripensa anche! Il problema è che torna indietro per non affrontare il dolore, causandone uno ancora più forte a sé stesso ed al proprio partner. Questo segno ha bisogno di relazioni stabili per andare avanti, quindi soffre l’assenza di un affetto costante nella propria vita e tende a pensare un po’ troppo al passato e ai bei tempi andati.

Pesci: al secondo posto, ad un passo dal primato, si piazza il segno dei Pesci. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è capace di affrontare diverse avversità durante una relazione d’amore, anche sopportare una storia a distanza, ma non riesce proprio ad andare avanti quando termina il rapporto. È proprio per questo motivo che questo segno accetta qualsiasi cosa, a volte anche un tradimento. Lo fa perché non vuole rompere con l’altra persona, ha troppa paura di soffrire. In passato è già successo più volte, ecco perché i Pesci, soprattutto in età più matura, iniziano ad accettare ogni compromesso pur di andare avanti in una relazione stabile.

Vergine: il primo posto in classifica va al segno della Vergine, che sale sul gradino più prestigioso del podio. La Vergine guarda tutti dall’alto perché ha aspettative altissime e, per questo motivo, soffre quando è costretta a lasciare il proprio partner. I suoi standard sono troppo alti per gli altri e le delusioni iniziano a diventare numerose. Come si fa ad andare avanti in questo modo? Non c’è una soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente la Vergine fa troppa autocritica quando termina una storia e si pente di aver chiesto troppo al proprio partner. Ma ormai è troppo tardi, il grande amore è andato via e bisogna provare a ripartire da zero, anche se questa situazione crea una grandissima sofferenza.