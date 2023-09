Vanessa Scalera, spunta una dichiarazione terribile dell’attrice: “Non sono come lei”

Vanessa Scalera, dopo anni finalmente fa una confessione inedita: ecco cosa avrebbe rivelato. I dettagli della vicenda.

Una delle donne che ha stregato milioni di telespettatori per la sua grandissima professionalità nell’interpretare Imma Tataranni è proprio lei, Vanessa Scalera. La sua è una storia di grandi successi cinematografici televisivi e soprattutto teatrali. In una intervista, la donna ha lasciato tutti senza parole con una dichiarazione incredibile: ecco cosa avrebbe detto.

Originaria di Mesagne, Vanessa Scalera sin da bambina ha maturato la passione per il teatro. Giovanissima, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo attoriale ottenendo anche diversi premi e riconoscimenti, uno tra tanti è stato il Premio Agis nel 2013 come “miglior attrice” con lo spettacolo Prima di andare via.

Nel 2001, oltre il teatro, comincia ad avvicinarsi al cinema con un ruolo nel film Mari del sud. Poi Vincere e Bella addormentata. A questo si aggiunge Diabolik e L’arminuta, pellicola diretta da Giuseppe Bonito.

Dal 25 Settembre, invece, Vanessa interpreterà nuovamente il ruolo del sostituto procuratore Imma Tataranni, dove il pubblico sarà pronto ad una svolta sentimentale molto importante. Recentemente, Vanessa ha fatto una confessione davvero inedita che ha spiazzato i fan.

Vanessa Scalera, confessione inedita che ha lasciato senza parole

Tutto pronto per la terza stagione di Imma Tataranni, il sostituto procuratore di Matera interpretato dalla bravissima e talentuosa Vanessa Scalera. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, dopo moltissimi anni ha voluto fare una confessione.

L’attrice ha rivelato di essere molto diversa dal personaggio in quanto ha un carattere molto più spigoloso del suo. Tra le due c’è qualcosa che le accomuna, la buona cucina.

Nel dettaglio, Vanessa Scalera ha affermato: “Io porto i capelli scuri e lisci. Lei li porta rossi e scarmigliati. Sono la mia maschera. Odio i suoi colori sgargianti, non mi vestirei mai come Imma”.

La lunga serialità può nascondere il rischio di rimanere impigliati nel personaggio, anche se questo non è il caso di Vanessa, in quanto la stessa ha ammesso: “È un pericolo da schivare. Incarnare Imma mi rilassa e diverte. Il ruolo mi calza a pennello. Però, per l’appunto, trovo il bisogno di calarmici. Io non sono Imma Tataranni. Per fortuna sono la migliore guardiana di me stessa”.

Circa la sintonia che accomuna Vanessa a Massimiliano Gallo, proprio l’attrice ha confessato: “È un fratello. Mi fido ciecamente di lui, ci vogliamo bene”.