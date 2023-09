Nell’esistenza terrena degli esseri umani è più importante avere il denaro o l’amore?

Tutti ci chiediamo quali sono le cose di cui nella vita abbiamo più bisogno, spesso senza trovare risposta. Conta più il denaro o l’amore?

In un giorno qualunque gli esseri umani vengono al mondo, con la mancanza assoluta di consapevolezza riguardo al luogo dove stanno per entrare. Questo non può essere un caso: se ci fermiamo a pensare al motivo per il quale nasciamo con una vita ed un mondo di cose da imparare, forse ci renderemmo conto di quanto sia precaria e fragile la condizione umana. La verità infatti, è che fin da bambini siamo spugne che assorbono tutto ciò che le circonda.

Ed è a seconda di ciò che apprendiamo che diventiamo qualcuno, delle persone con dei valori e degli stili di vita diversi da quelli degli altri. Ognuno di noi, a suo modo, può decidere di vivere la propria vita come meglio crede in una società libera e dinamica come la nostra. C’è chi dà più importanza alle cose materiali, come ad esempio il denaro e chi invece preferisce inseguire i proprio valori e i propri sogni. Ciò che, dunque, scegliamo di mettere al primo posto nella nostra vita può condizionarci in modo rilevante.

In una scala gerarchica l’amore e il denaro sono da porsi sullo stesso piano oppure no?

Potremmo definire la nostra vita come una grande sfera fatta di tanti cerchi. Ad ogni cerchio corrispondono aspetti e necessità. Fin da piccoli, ci viene insegnato che il denaro non va sprecato, perché con esso possiamo comprare un sacco di cose, soddisfare i nostri bisogni fondamentali e non solo. Ma ci viene detto anche, che non basta avere i soldi per vivere in una condizione di serenità e gioia.

Infatti, tutti gli uomini e le donne hanno l’esigenza di esseri amati, di essere compresi e ascoltati se stanno male e occorre loro aiuto. Se manca l’amore nella vita, non si può dunque essere contenti, ma si sentirà sempre il bisogno di qualcosa. Un abbraccio, una stretta di mano, un bacio sono importanti, ma se le risorse mancano, se a causa del denaro non si può vivere una vita dignitosa o appagante, si potrebbe stare male ugualmente.

La verità è che, per certi versi, denaro e sentimenti possono sembrare due rette parallele, due aspetti diversi e distati della vita ed in effetti è così. Ma hanno una stessa traiettoria e devono correre entrambe alla stessa velocità, perché se una delle due resta indietro o si ferma, è un problema che causa sofferenza e frustrazione. Sul piano dei valori, dunque, l’amore vincerà sempre sul denaro, ma senza il denaro, come in parte sembra affermare anche la scienza, non si può essere pienamente soddisfatti.