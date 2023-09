Gf Vip 8 e Ballando con le Stelle 23, prime indiscrezioni sui concorrenti: spuntano due nomi bomba

I programmi televisivi più amati stanno per partire e si iniziano già a scoprire le carte sui primi papabili concorrenti: ecco due nomi bomba.

L’autunno è alle porte e, con sé, porta l’entusiasmo per i canonici format televisivi che Rai e Mediaset propongono costantemente nei loro palinsesti. Rispettivamente, a breve partiranno con Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip e, infatti, già iniziano a trapelare i nomi dei papabili concorrenti.

Per quanto estremamente diversi tra loro, entrambi i format hanno raccolto negli anni un ampio numero di telespettatori: le dinamiche tra i concorrenti del Grande Fratello, chiusi nella Casa per diversi mesi, sono sempre estremamente forti e coinvolgenti, motivo per cui diventa quasi impossibile non prenderli a cuore (o almeno alcuni di loro).

O ancora, i VIP che si mettono alla prova nel ballo nel noto programma di Milly Carlucci, accompagnati da grandi professionisti del settore e valutati dalla giuria più severa della TV, garantiscono sempre grande spettacolo ed intrattenimento per tutte le fasce d’età. Ma veniamo al sodo: già sono stati rivelati diversi nomi di papabili concorrenti di entrambi i format, ma recentemente ne sono trapelati un paio davvero succulenti.

GF VIP e Ballando con le Stelle, i nomi di due concorrenti bomba

A rivelare questa incredibile indiscrezione è stato Dagospia, il quale ha chiarito che molto probabilmente questi due nomi prenderanno parte ai due programmi, fornendo anche diversi dettagli sulle dinamiche. Ecco cosa ha rivelato il portale…

Partiamo da Ballando con le Stelle: secondo Dagospia, nel cast potremmo trovare la meravigliosa Carlotta Mantovan, giornalista e moglie del grandissimo presentatore Fabrizio Frizzi, scomparso ormai dal 2018.

La donna è molto amica di Milly Carlucci, tant’è che partecipò al programma anche l’anno scorso nelle vesti di ballerina per una notte: quest’anno, però, la presentatrice la starebbe corteggiando abbastanza per averla in team in modo continuativo. Dagospia, inoltre, ha svelato che la Mantovan non sarebbe del tutto convinta: riusciranno a convincerla?

E per quanto riguarda il GF VIP? In un primo momento, tra i vari nomi che avrebbero potuto varcare la fantomatica porta rossa dall’11 settembre, il portale ha svelato quello del cantante Federico Rossi, il quale avrebbe potuto facilmente accedere a reality, ma non proprio dal giorno di partenza.

Tuttavia, da poco Federico Rossi ha smentito la partecipazione al reality al momento, di conseguenza rimane in piedi soltanto l’ipotesi della Mantovan a Ballando con le Stelle: insomma, vedremo cosa succederà in futuro.