Fabrizio Corona sposerà davvero Giacomo Urtis? Tutta la verità sulle nozze

Fabrizio Corona sposerà davvero Giacomo Urtis? La notizia ormai trapela dappertutto ma le novità non si fanno di certo attendere.

Lo chiamano il Re dei Paparazzi vista la sua esperienza nel mondo dello spettacolo che lo ha segnato con questo soprannome: stiamo parlando proprio di lui, il grande Fabrizio Corona. Quest’ultimo si è sempre definito come una persona libera, leale, umile e professionale sebbene sia stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie che lo hanno visto anche essere privato della sua libertà. Oggi, finalmente libero, continua a far parlare di sé soprattutto con le nuove presunte nozze: andiamo a scoprire i dettagli di questa vicenda.

L’esordio del mondo dello spettacolo per Fabrizio Corona è avvenuto grazie alla collaborazione con il manager Lele Mora. Quest’ultimo ha sostenuto che tra lui e Corona ci fosse una relazione che andasse oltre ogni legame lavorativo; il buon Fabrizio, però, ci ha tenuto sempre a ritenere tali notizie come false.

Lele Mora in una intervista recente rivelò nel dettaglio il rapporto intimo che lo legava a Fabrizio: “Ebbi una relazione con Corona, spesi per lui circa 2 milioni di euro. (…) Gli ho comprato 8 autovetture a partire da una Audi cabriolet per arrivare alla Bentley Continental. Anche l’appartamento a Milano in via De Cristoforis gliel’ho comprato io”.

Corona, però, ha sempre smentito quanto detto da Mora affermando: “Non c’è stato mai nulla tra me e lui. Io bisessuale? Ma se lo fossi stato sarei andato un uomo più carino”.

Dopo Lele Mora, Fabrizio Corona è stato coinvolto in una nuova love story ma non con la sua attuale compagna Aras Barbieri, bensì con un nuovo “lui”: si tratta di Giacomo Urtis.

Fabrizio Corona, tutta la verità sulle nozze con Giacomo Urtis

Grande amico di Giacomo Urtis, Fabrizio Corona non ha mai negato alcun rapporto con il chirurgo dei Vip, anche se questa volta le novità sono davvero clamorose soprattutto per i fan. Pare che tra Urtis e Corona ci sarebbe del tenero a tal punto da decidere di convolare a nozze. Ma è davvero la verità?

Fabrizio ha pensato bene di smentire queste nuovi voci rivelando ai microfoni di Vanity Fair: “Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero… Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie”.

Anche se Urtis non sarebbe così contento e ha deciso di continuare a dire la sua, rivelando sia al settimanale Nuovo che a Biccy.it che il matrimonio ci sarà: “Lui mi ha chiesto davvero di sposarci. Sarà il matrimonio del secolo!”- aggiungendo- “Mi ha chiamato e mi ha chiesto di sposarci. Io lì per lì ho risposto: ‘Si, vediamo…’ Ero sorpreso, sono sempre stato innamorato di lui e sono molto felice di questa bella novità. Per il momento non abbiamo fissato la data, ma organizzeremo tutto nei minimi dettagli”.

Questo legame ci riserverà delle sorprese davvero inedite. Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti!