Barbara D’Urso, arriva l’ennesimo affronto di Mediaset: ecco cosa è accaduto

La conduttrice ha subito un altro duro colpo da parte dell’azienda di Cologno Monzese, ma la Rai potrebbe arrivare in suo soccorso.

Barbara D’Urso sembra aver voltato definitivamente pagina, anche se probabilmente non ha ancora perdonato Mediaset per il trattamento ricevuto. Non è passato molto tempo da quando la conduttrice è stata mandata via da Pomeriggio Cinque, uno dei programmi di punta dell’azienda che la stessa sessantaseienne ha condotto per ben quindici anni.

La decisione di Mediaset è arrivata con grande sorpresa non solo per i fan ma per quest’ultima, che mai si sarebbe aspettata di terminare in questo modo la sua esperienza a Canale Cinque. Ma la volontà di Pier Silvio Berlusconi è stata ben chiara: sbarazzarsi della tv spazzatura donando ai programmi un approccio giornalistico, cosa che è avvenuta con l’ex trasmissione della D’Urso, la quale da settembre verrà sostituita da Myrta Merlino. A peggiorare le cose però, l’azienda avrebbe evitato di mandare in onda una puntata che la vede protagonista.

Una decisione senza precedenti

I rumor sul possibile futuro lavorativo della conduttrice napoletana non sembrano cessare, anche se ancora non c’è stata alcuna dichiarazione da parte della diretta interessata. Anzi, quest’ultima ha trascorso l’estate in giro per l’Italia e in compagnia dei suoi amici, come dimostrato dalle numerose foto pubblicate sul proprio profilo.

A quanto pare Barbara aveva voglia di distrarsi e non pensare alla prossima stagione televisiva. Però Mediaset negli ultimi sembra aver voluto infierire sulla situazione professionale della ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. A quanto pare il 28 agosto sarebbe dovuta andare in onda una puntata di Scherzi a parte, che la vedevano tra le protagoniste. Il programma infatti prepara degli scherzi divertenti e simpatici a vari vip, inclusa la D’Urso.

La puntata in questione però non è mai andata in onda. Al suo posto è stato trasmesso uno speciale dedicato a Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio. Poche ore fa però è stata la Rai a coinvolgere, seppur indirettamente la ex Regina di Canale Cinque. Molti non lo sanno ma quest’ultima ha lavorato per diversi anni alla Rai prima di approdare a Mediaset. Ha condotto tra le varie trasmissioni anche Mattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi.

Alcune ore durante la puntata del programma Camper è stata trasmessa una recente intervista rilasciata proprio dal conduttore, nella quale si è raccontato. E per l’occasione è andata in onda una clip di Mattina in famiglia, quando lavorava al fianco di Barbara. Una coincidenza alquanto singolare, che dite?