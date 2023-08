Spesa, occhio al volantino delle offerte: il dettaglio ingannevole che non ti fa risparmiare, nessuno lo nota

Il dettaglio a cui nessuno presta attenzione al supermercato: ecco come ti ingannano mentre pensi di risparmiare, incredibile!

Risparmiare è oggi un argomento all’ordine del giorno. L’aumento dell’inflazione degli ultimi tempi sui beni di largo consumo, non ha fatto altro che acuire ancora di più il divario (già prima esistente) fra i veri ricchi ed i “nuovi poveri”. Cercare di arrivare a fine mese è diventata una battaglia. In particolare a causa dei rincari che negli ultimi tempi hanno caratterizzato qualsiasi fetta di mercato, soprattutto quello alimentare. Per questo motivo cerchiamo di trovare il meglio al giusto prezzo valutando i volantini delle offerte che possono apparire più vantaggiose.

Tuttavia, per logiche di mercato che al consumatore comune sfuggono, molto spesso anche quella che ci appare come l’offerta più vantaggiosa, nasconde delle insidie. Di fatti non lo sai ma, a causa di questo dettaglio che nessuno nota, ognuno di noi crede di risparmiare, e invece non è così.

Ecco perché ti invito a fare attenzione a questo particolare dettaglio che nessuno nota sul volantino delle offerte del tuo supermercato preferito, resterai sbalordito per quello che scoprirai!

Il volantino delle offerte ti trae in inganno: attenzione a cosa acquisti al supermercato, così non risparmierai nulla!

Quante volte prima di provvedere all’acquisto di scorte al supermercato valuti il volantino della settimana per scoprire le offerte più vantaggiose? Tra di noi si nascondono dei perfetti collezionisti di volantini, pronti a scovare le offerte migliori sul mercato per aggiudicarsi il miglior prodotto a basso costo. Ma è davvero così?

Alcune logiche e strategie di mercato sono perlopiù sconosciute e sono quelle che ci spingono e ci attirano verso quel determinato prodotto senza in realtà farci capire che stiamo spendendo più del dovuto per quel determinato acquisto.

Quante volte, valutando il volantino delle offerte, valutiamo il prezzo al chilo riportato in piccolo sotto l’immagine del prodotto? Una pratica commerciale che potremmo definire ‘scorretta’ e che va per l’appunto a scapito del consumatore medio che presta poca attenzione al costo al kg del prodotto (per intenderci, quello riportato in una grafia a caratteri minuscoli sul volantino).

Spesso infatti, accade che il prezzo di vendita del prodotto in offerta appaia assai vantaggioso. Al punto da pensare di dover fare delle generose scorte da riporre in dispensa. Se solo però stessimo lì qualche secondo in più a valutare il costo al kg del prodotto, potremmo renderci ben conto che il prezzo proposto sul mercato è tutt’altro che vantaggioso.

Sebbene il 3×2 del nostro supermercato preferito ci faccia pensare che sia un’offerta super conveniente, il nostro consiglio, prima di riporre quel determinato prodotto nel carrello, è quello di controllare il prezzo ordinario del prodotto al kg così da rendersi conto se effettivamente il ‘gioco valga la candela’ oppure se si tratta di un semplice trabocchetto!