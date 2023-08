Grande Fratello 2023, confermata la partecipazione di Mughini | I nomi del cast al completo e data di inizio

Il Grande Fratello 2023 sta per cominciare e finalmente sono spuntati i nomi ufficiali dei prossimi concorrenti: ecco chi sono e quando sarà trasmessa l’attesissima prima puntata del reality show di canale 5.

Il programma è giunto alla sua ottava edizione e l’attesa ormai è, quasi, finita. Sta per alzarsi il sipario sulla casa più spiata d’Italia.

Ci saranno sia Vip, già noti al pubblico per via delle loro esperienze passate nel piccolo, e non solo, che persone comuni, alle prese per la prima volta con il mondo del mondo dello spettacolo. Scopriamo i volti della nuova edizione del Grande Fratello 2023.

Grande Fratello 2023, chi sono i concorrenti e quando va in onda la prima puntata

Il Grande Fratello da anni continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori, e proprio per questo motivo è uno dei contenuti più attesi della nuova stagione televisiva che è alle porte. Conclusa la pausa estiva infatti, il programmi del palinsesto Mediaset stanno per ripartire, e c’è grande curiosità su quali saranno i prossimi ospiti della casa più spiata d’Italia. Quest’anno assisteremo a un’edizione ibrida, che metterà assieme, sotto lo stesso tetto Vip e Nip, riprendendo, in parte, i tratti distintivi del format degli esordi.

Le prime edizioni del Grande Fratello infatti, come molti di voi ricorderanno, avevano come protagonisti perfetti sconosciuti, e nel cast della prossima edizione saranno ben 8 i volti nuovi mai visti prima in tv. Accanto a loro sono attesi 8 Vip, ma di chi si tratta? Tante sono state le ipotesi formulate dagli esperti di reality show nelle scorse settimane, e tante sono state anche le smentite, ma adesso, dopo l’affastellarsi di rumor e di notizie, ufficiali e ufficiose, finalmente ci siamo: stiamo per scoprire i nomi dei concorrenti che vedremo nel loft di Cinecittà.

Tra gli ospiti pronti ad attraversare la porta rossa c’è il giornalista e opinionista Giampiero Mughini. La conferma della sua partecipazione è arrivata dal diretto interessato che, nelle scorse ore, ne ha dato notizia alla redazione di Dagospia.

Oltre al celebre scrittore, supporter della Juventus, vedremo anche Samira Lui, il campione olimpico Alex Schwarzer, la regista e attrice Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, la nota cantante italiana Fiordaliso, Massimiliano Varrese e Ciro Petrone. Per l‘ufficialità della lista dei Vip occorre però aspettare le notizie che saranno diffuse direttamente dai canali social del Grande Fratello. L’attesa però durerà ancora poco: il taglio del nastro è previsto per il secondo lunedì di settembre, il Grande Fratello 2023 comincerà l’11 settembre prossimo, e sarà condotto, anche questa volta, da Alfonso Signorini, che avrà al suo fianco la giornalista e conduttrice del TG5, Cesara Buonamici, in veste di opinionista.