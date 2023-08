Michael Schumacher, una leggenda in vendita: qual è il valore dei cimeli all’asta?

Michael Schumacher ha segnato la storia della Formula Uno diventandone una Leggenda. Ora spicchi di quella leggenda si potranno acquistare all’asta.

Vi sono personaggi del mondo dello sport che sono andati ben oltre lo sport. Donne e uomini che sono entrati nel cuore delle persone partendo dalle loro imprese sportive ma rimanendoci poi ancorati per sempre, per le loro imprese sportive, ma non soltanto.

Se alla nostra memoria inviamo un input chiamato Michael Schumacher ecco che vengono scaricate un numero infinito di immagini che lo ritraggono durante la sua straordinaria carriera in Formula Uno. Flavio Briatore, il suo scopritore, l’Avvocato Gianni Agnelli, Luca Cordero di Montezemolo e le splendide vetture, Benetton e Ferrari, che gli hanno permesso di trionfare in ben 7 titoli mondiali.

Un record condiviso con Lewis Hamilton.

Immagini di gioia, con il suo sorriso presente sul volto anche nei pomeriggi più neri. Neri come gli istanti di quella maledetta mattina del 29 dicembre 2013, quando sulle nevi di Méribel, in Savoia, durante una discesa sugli sci, in un fuori pista, Schumacher è caduto battendo violentemente la testa contro una roccia. Una grave lesione cerebrale ha segnato il suo corpo, la sua vita e quella della sua famiglia.

Da allora la sua vita privata è avvolta nel più fitto riserbo. Solo gli amici più intimi possono andare a trovarlo. Sono passati quasi dieci anni da quella drammatica mattina in Francia ma il ricordo del fuoriclasse tedesco non è mai scemato. La sua carriera leggendaria ora può essere acquistata. Una raccolta di cimeli del campione tedesco, del valore di quasi un milione e mezzo di sterline, sarà messa all’asta.

Michael Schumacher, una leggenda all’asta

I leggendari cimeli di Michael Schumacher saranno messi in vendita da RM Sotheby’s a Monterey, in California, dal 17 al 19 agosto. La collezione, che è appartenuta ad un collezionista giapponese, ha un valore complessivo di 1,4 milioni di sterline.

Osservando quell’incredibile serie di oggetti sembrerà di ripercorre la straordinaria carriera del fenomeno di Hurth. Dai caschi alle tute, dai guanti agli stivaletti fino ad arrivare alle bottiglie di champagne che hanno bagnato le sue millanta vittorie. Tutta una vita agonistica immortalata negli strumenti del mestiere. Quelli che, una volta indossati, hanno dato vita ad un Mito.

Ecco quindi che sarà possibile acquistare un sogno, come la tuta da gara autografata dal campione tedesco indossata al Gran Premio d’Italia del 2003. Una gara che ha visto Michael Schumacher trionfare dopo aver conquistato la pole position. E poi gli iconici caschi. Uno appartiene alla stagione 2001 e presenta perfino la visiera autografata. È stato indossato da Schumacher in tre GP, Australia, Malesia e Brasile. Un altro è della stagione 2002, in Ferrari, e ha accompagnato il pilota tedesco in due Gran Premi, Giappone ed Ungheria.

Quella di Monterey, in California, per i fortunati che la vivranno, sarà ben più che un’asta. Sarà un viaggio nella memoria, un ripercorrere una parte della propria vita scandita da gare di Formula Uno, con partenze, pit-stop, vittorie, ritiri, lacrime e sorrisi. Quelli che non mancavano mai sul volto di Michael Schumacher. Siamo certi che per tutti gli appassionati che prenderanno parte all’asta dei cimeli dell’indimenticato campione tedesco potranno valere le parole del gommista Luigi, protagonista del film della Disney, Cars, innamorato della Ferrari e fan accanito di Michael Schumacher:

“Una vera Ferrari. È il giorno più spettacolare della mia vita“.