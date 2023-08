Camilla sarebbe ancora regina se Carlo morisse prima di lei? Buckingham Palace fa chiarezza

Diventata insieme a Carlo regina consorte del Regno Unito lo scorso 6 maggio, cosa accadrebbe a Camilla se Carlo morisse prima di lei?

Lo scorso 6 maggio la cerimonia di incoronazione presso l’Abbazia di Westminster non ha riguardato solo Carlo. Insieme a lui, infatti, anche Camilla è diventata regina del Regno Unito, titolo questo nemmeno concesso al principe Filippo, marito della regina Elisabetta. Non si è trattato però di una disparità di trattamento, ma della regola della corona inglese.

A spiegare come funziona questa antica regola è stato lo storico Hugo Vickers in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘: “un re crea una regina, mentre una regina non crea un re“, ha dichiarato recitando proprio il protocollo reale. Motivo per cui il 2 giugno 1953 il principe Filippo non divenne sovrano insieme a Elisabetta e si limitò soltanto a rendere omaggio alla sua regina.

Nella tradizione britannica, infatti, il titolo si trasmette alla moglie, ma non al marito. Ecco perché anche Camilla ha indossando una corona durante la cerimonia ed è stata anche consacrata con l’olio benedetto dall’arcivescovo di York che ha dato solennità alla nuova coppia a capo di una Nazione. In questo momento quindi, la Parker Bowles è a tutti gli effetti una regina. Ma se Carlo dovesse morire prima di lei, lo sarebbe ancora?

Camilla dopo Carlo: cosa ha scelto Buckingham Palace per lei?

Non è un mistero che alla morte di Carlo lo succederà il figlio William che non sarà più principe di Galles. Il titolo, infatti, passerebbe in automatico al figlio George, diretto erede al trono. E anche Kate non sarebbe più una principessa, ma regina consorte accanto al marito. Cosa dire però di Camilla che non fa parte della linea di successione malgrado sia sovrana?

Sappiamo bene tutti come non sia la madre di William, motivo per cui non riceverebbe nemmeno il titolo di Regina Madre a differenza di Elisabetta Bowes-Lyon, ovvero la mamma della regina Elisabetta. Alla morte del marito re Giorgio VI, infatti, la nonna di Carlo non fu più consorte, bensì Regina Madre.

Quale sarà quindi il futuro della Parker Bowles? A rivelarlo è stato il ‘Daily Mail‘ che ha spiegato come, seguendo la tradizione britannica, Camilla diventerebbe “queen dowager“, ovvero regina vedova. E non sarebbe nemmeno la prima. Il titolo, infatti, venne usato per la prima volta nella storia della corona inglese per Adelaide, moglie di re Guglielmo deceduto nel 1837.

Camilla però potrebbe perdere anche questo titolo nel caso in cui decidesse di risposarsi. Tuttavia, in quel caso William potrebbe decidere di cambiare la legge reale, e quindi la regola, concedendole in qualsiasi circostanza di mantenere il titolo.