Altro che crisi! Ecco come stanno le cose davvero tra Harry e Meghan Markle

Un insider vicino a Harry e Meghan ha fatto il punto della situazione su uno dei temi più dibattuti degli ultimi mesi. È crisi o no?

In questi mesi abbastanza burrascosi si sono rincorse le voci di una vicinissima separazione tra Harry e Meghan. Il periodo professionalmente turbolento che li ha travolti, infatti, stando ad alcuni rumors avrebbe minato anche la stabilità della coppia, tant’è che l’ex volto di ‘Suits‘ per riqualificare la sua immagine lontano dai Windsor aveva deciso di fare più apparizioni in pubblico senza suo marito.

Tuttavia, il peggio sembra essere passato e mantenere il profilo basso attorno a tutta la vicenda è stata sicuramente una mossa saggia da parte dei Sussex. Ma non solo. Forse sia il duca che la duchessa hanno trovato finalmente la loro quadra, proteggendo la propria privacy al meglio da occhi indiscreti sempre pronti a coglierli nel momento di maggiore vulnerabilità.

Non è un mistero, infatti, che da mesi il pettegolezzo dei pettegolezzi è stata proprio una presunta crisi tra i due alimentata dal flop di Spotify e dal boomerang di “Spare – Il Minore“. Una fonte vicina ai duchi però finalmente ha fatto chiarezza su tutta la vicenda. Ecco come stanno (davvero) tra Harry e Meghan!

Oltre la crisi c’è di più: Harry e Meghan sarebbero più innamorati che mai!

E finalmente, dopo diversi mesi in cui hanno evitato di mostrarsi insieme in pubblico, i duchi del Sussex sono apparsi più complici che mai in un video a sostegno del Responsible Technology Youth Power Fund (RTYPF), un’iniziativa promossa in prima persona sia da Harry e Meghan per invitare i i giovani a sostenere i cambiamenti che loro stessi vorrebbero vedere parlando di tecnologia e sviluppo.

Nel video postato sul sito si vede bene come i due siano tranquilli e sereni e si mostrano anche sorridenti. Ma non finisce qui. In un’intervista rilasciata al magazine ‘Us Weekly’, una fonte molto vicina alla coppia ha spiegato come stanno ora Harry e Meghan. “Gli ultimi mesi sono stati difficili“, ha confessato. Tuttavia, malgrado le difficoltà, i Sussex sono rimasti uniti e ora sono più forti che mai.

“Per quanto li riguarda sono Harry e Meghan contro il mondo“, ha specificato ancora l’insider parlando anche della normalità della loro vita in questo momento così particolare. “Fanno escursioni con i cani, si allenano insieme, stanno in giardino con i figli“. E quando si tratta di uscire e fare un po’ di vita sociale, la coppia punta su posti molto esclusivi e riservati per evitare pettegolezzi di ogni sorta sul loro matrimonio.

Insomma, malgrado sia Harry che Meghan si sentano perennemente sotto attacco da parte della stampa, e non solo, sono riusciti a “non rivoltarsi l’uno contro l’altra” – ha sottolineato ancora l’insider – mantenendo i problemi esterni sempre lontani per il bene della coppia, Archie e Lilibet.