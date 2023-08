Andrea Delogu, criticata pesantemente dagli hater: La replica è incredibile

Andrea Delogu, la pesante critica ricevuta dal web lascia tutti senza parole: ecco cosa riguarda, i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici che ha cambiato il mondo dello spettacolo con la sua ironia, professionalità e tantissimo talento è proprio lei, Andrea Delogu. La donna ha condotto diverse trasmissioni televisive compreso uno spazio anche al Festival di Sanremo. Ultimamente, è stata pesantemente criticata sul web: andiamo a scoprire le motivazioni.

La donna è stata al timone del famoso programma dedicato alla musica Tim Hit Summer Festival, giunto alla seconda edizione. Oltre questo, però, ha raccontato in un libro la sua infanzia e il rapporto che ha avuto con la comunità, luogo in cui è cresciuta sin da quando era solo una bambina.

Andrea ha dichiarato: “Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio”. I genitori erano ricoverati in una comunità e lei ha sempre dichiarato di aver imparato da ognuno di loro a capire il vero valore della vita.

Recentemente, ha anche parlato su Twitter di essere andata in analisi confessando: “In questi giorni ‘festeggio’ 10 anni di analisi. Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!”.

Andrea Delogu criticata pesantemente: ecco il motivo

La bellissima Andrea, volto nuovo e brillante dello spettacolo italiano è stata vittima di critiche pesanti dal web per via del suo fidanzato. La donna ha ritrovato l’amore con un ragazzo sedici anni più giovane di lei, cosa che a quanto pare non avrebbe fatto piacere agli haters che non hanno fatto altro che criticarla duramente sui social.

Andrea ha dovuto leggere commenti del tipo: “Chi è tuo figlio?”. A questa domanda la donna ha replicato in maniera elegante ma pungente affermando: “Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub”.

Andrea Delogu e il rapporto con il suo fidanzato

In una intervista al settimanale F, la bella conduttrice parlò del rapporto con il suo fidanzato e della paura che le assaliva per quanto riguarda la differenza di età: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: “Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo”. E mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”.