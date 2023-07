L’account è quello del Barcellona: ma chi è questo fenomeno nel video? In un video postato qualche tempo fa sull’account ufficiale dei Blaugrana, appariva un ragazzo intento ad eseguire delle giocate incredibili, che hanno lasciato per diverso tempo, tutti a bocca aperta, ma chi è questo nuovo Messi?

Il Barcellona è ormai tornato ad essere una squadra importante e dopo aver conquistato la Liga lo scorso anno, con tantissimi punti di vantaggio sulle inseguitrici, vuole tornare a dettare legge anche in Europa. I buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione comunque, a prescindere dall’ entrata in scena di Robert Lewandowski, sono dovuti senza dubbio anche all’apporto di Xavi. L’uso che l’ex stella del Barca di Pep Guardiola fa infatti, di giovanissimi talenti come Gavi e Pedri, rappresenta un vero e proprio ritorno alla filosofia canterana molto in voga negli anni d’oro del Barca stellare.

Il Barcellona dei fenomeni

Il Barcellona è una squadra che sta pian piano tornando ai fasti del passato e lo sta facendo anche grazie al supporto incondizionato dei propri fan. È chiaro che il Barcellona è da sempre, una delle squadre più conosciute del mondo, e questo grazie anche alla popolarità che ha portato con se Leo Messi. Tantissimi i talenti passati per Barcellona: oltre a Messi, annoveriamo Ronaldo il fenomeno, Neymar, Suarez, Rakitic, Griezmann. Solo alcuni dei nomi che hanno calcato il terreno del Camp Nou negli ultimi anni, deliziando i tifosi con passaggi millimetrici e gol sensazionali.

Appena pubblicato il video, i fan sono andati subito in visibilio per quella che doveva essere il nuovo fenomeno, e le visualizzazioni sono letteralmente esplose. Il video postato dal profilo ufficiale del Barcellona su Instagram però, era decisamente curioso e alla fine ha finito per stupire decisamente tutti.

Il video infatti mostra un simpaticissimo ragazzo brasiliano con la maglia del Barcellona, che ormai è divenuto famoso per i suoi video postati online e per il suo urlo: “Eseba!”, che ha letteralmente colpito tutti. Nel video “incriminato”, il ragazzo stavolta calcia in alto un pallone, e mentre aspetta che ricada, si mette a fare tantissime attività prima di riprenderlo al volo e continuare a palleggiarci.

Le reazioni degli utenti sono state le piu’ disparate e tutt’ora la maggior parte di queste riportano: “Non sappiamo cosa stia succedendo ma ci fa impazzire!”. Il creatore del video, tale Iran Ferreira, è ormai da tempo divenuto una star internazionale sui social media, e lo è diventato proprio grazie ai suoi divertentissimi video, quasi tutti girati a tema calcistico e un ulteriore bagno di popolarità ricevuto grazie al repost sul profilo ufficiale del Barcellona, non avrà di certo fatto male…