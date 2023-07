Federica Pellegrini lascia tutti a bocca aperta, fiocco rosa per la Divina

Dopo la sonora smentita della Divina arriva la verità: ecco le immagini di Federica Pellegrini che stanno facendo il giro del web.

La campionessa del nuoto italiana ha lasciato tutti a bocca aperta, pubblicando un video particolare, assieme a suo marito Matteo Giunta. Scopriamo che cosa è successo.

Federica Pellegrini, la campionessa del nuoto internazionale, è pronta a cambiare vita, e dopo aver messo a tacere i rumors ha deciso di annunciare in prima persona una notizia davvero molto importante, che sta facendo battere il cuore di tutti i suoi fan.

Federica Pellegrini, la notizia inaspettata della Divina

Federica Pellegrini è sposata da oltre un anno con Matteo Giunta e da quel momento la sua vita è completamente cambiata, soprattutto perché le nozze sono coincise con un altro avvenimento molto importante: l’ex nuotatrice ha messo fine alla sua carriera sportiva in acqua, che le è valsa il titolo di Divina, grazie al numero di successi raggiunti in vasca, e ai numerosi ori, ottenuti nel corso del tempo nel nuoto in stile libero.

La televisione, il matrimonio, l’addio al nuoto hanno rappresentato un nuovo capitolo della vita di Federica Pellegrini, e i fan hanno cominciato a sperare che fosse la pronta anche a un’altra novità, cioè a diventare mamma. Già poco prima di Pechino Express infatti, erano emerse delle voci su una presunta gravidanza, ma nelle scorse settimane lei aveva messo a tacere qualunque rumors, dichiarando alla redazione di La Repubblica: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo perché si parte sempre da un presupposto fisico, che io non tollero”. Con queste parole aveva reagito alle notizie diffuse dal settimanale Chi, che aveva pubblicato gli scatti di Federica Pellegrini in bikini accompagnate dal titolo: “L’amore si fa in 3”. Le foto dell’ex nuotatrice, uscite sul numero del settimanale di gossip, avevano mostrato quello che è stato definito un “pancino sospetto”.

Durante le scorse ore però è stata proprio Federica Pellegrini a chiarire la questione, e a pubblicare sulla sua pagina ufficiale di Instagram un video molto particolare, che non ha lasciato più spazio a dubbi. La Divina infatti ha condiviso un filmato in cui ha ripreso la sua pancia sulla quale ha disegnato la scritta:“We’ll take it back”, cioè “Ce lo riprenderemo”, riferita a un possibile record futuro. Alla fine del video si vede anche il marito Matteo Giunta che corre ad abbracciare la futura mamma! Quindi è tutto vero, Federica Pellegrini è in dolce attesa, e intanto è già emersa la notizia del sesso del nascituro che Federica porta in grembo, a quanto pare si tratta di una femminuccia: sarà una bambina!