L’asso offensivo del Barcellona Robert Lewandowski, in campo e soprattutto in area di rigore, non sembrerebbe non avere punti deboli, ma fuori dal terreno di gioco, ne ha sicuramente uno che in molti non conoscono, ma che a lui lo mette fortemente a disagio…

Uno degli attaccanti più forti del mondo. Un bomber da area di rigore che sa anche dialogare perfettamente con la squadra date le sue altissime capacità tecniche. Un vero cecchino davanti alla porta tanto che tutte le difese che devono affrontarlo, lo temono e cercano spesso di “ingabbiarlo”. Questo e tanto altro è Robert Lewandowski, numero 9 del Barcellona e della nazionale polacca. Il bomber dei catalani, da diverse stagioni è tra i bomber più prolifici e non sembra avere alcun punto debole sul campo… fuori dal terreno di gioco però non è così e lo sa bene la sua compagna. Chi non lo conosce così a fondo infatti, potrebbe ignorarlo ma chi vive con lui, gran parte della giornata lo conosce bene…

L’asso del Barcellona ha portato i Blaugrana a rivincere il titolo ma ora in Europa ha un rivale in piu’ per il titolo della scarpa d’oro

L’attaccante polacco, dopo parecchi anni e moltissimi trofei vinti con la maglia del Bayern Monaco, si è trasferito la scorsa stagione al Barcellona di Xavi ed ha subito conquistato la Liga ma in Europa? La squadra catalana, sta lavorando anche per questo e spera nel giro di massimo due tre ani, di poter tornare ai fasti del passato, ma sa’ bene che non sara’ facile. Laporta, presidente del Barcellona ha puntato forte su di lui ed ha avuto ragione, ma l’investimento è stato pesante e se il presidente non vuole rischiare di ripiombare nel baratro finanziario in cui il club era piombato qualche anno fa, deve assolutamente fare attenzione anche ai bilanci. In ogni caso la strada intrapresa sembra quella giusta e già quest’anno l’attaccante ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto, mettendo a segno ben 23 gol nella sua prima stagione in liga. In campo quindi nulla da dire, Robert si conferma un campione, ma come vanno le cose fuori dal campo?

Lewandowski ballerino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert Lewandowski FanPage ⚡️ (@lewandowski9hero_)

Ma se dentro al campo la punta del Barcellona è irragiungibile, fuori dal campo le sue skills nell’ambito della danza sono a dir poco… agghiaccianti, anche se divertentissime! Vedere per credere. Nel video Lewa prova, insieme alla moglie, a cimentarsi in qualcosa che decisamente non gli appartiene e mentre la signora Lewandowski, sembra comunque muoversi con buona leggiadria, l’attaccante del Barca, conferma decisamente di essere fuori dal suo Habitat naturale… Meglio stendere un velo (divertente ma…) PIETOSO!