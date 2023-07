Leo ha da poco iniziato la sua avventura americana e anche stavolta non ha potuto fare a meno del suo compagno d’allenamento speciale…

Dopo aver conquistato il suo primo titolo mondiale ed aver chiuso la sua esperienza parigina con all’attivo 16 gol, Leo Messi ha iniziato la sua nuova vita a Miami e lo ha fatto alla grande. La stella argentina si è da poco laureato campione del mondo, è in procinto di vincere il suo ennesimo pallone d’oro e ad appena 118 minuti dal suo esordio in MLS, ha subito messo il suo sigillo su una vittoria, segnando un gol dei suoi al minuto 94 di una gara tiratissima contro il Cruz Azul e segnato altre 2 reti nella gara successiva contro l’Atlanta United. Ma quali sono i segreti per questa incredibile longevità del campione argentino che, malgrado le sue ormai 36 primavere, riesce ancora ad essere così decisivo?

Leo Messi già in passato aveva fatto ricorso a metodi di allenamento particolari, per raggiungere tutti quei risultati che lo hanno portato ad essere il migliore del mondo. La Pulce infatti, spesso e volentieri durante le sue “sedute d’allenamento private”, utilizza un partner d’allenamento del tutto eccezionale che spesso coinvolge anche nella sua semplice preparazione fisica. Leo questo suo compagno speciale, lo ha già mostrato più volte sui social e in alcuni video. Uno di questi, è diventato virale su Twitter, e mostra lo stesso campione argentino mentre si cimenta proprio in un’allenamento contro di lui. L’attuale attaccante del Inter Miami nel video incriminato, appare insieme al suo “cagnolone” di nome Hulk, che almeno a dimensioni, non passa di certo inosservato.

Hulk è un bellissimo esemplare di Dogue de Bordeaux nato nel 2016. Il Cagnolone per bellezza e dimensioni è diventato da subito, una vera e propria star dei social, persino al pari dello stesso Leo. Hulk già nel 2018 era enorme, come si dimostrato dalle tante testimonianze pubblicate sui social dal pluri Pallone d’Oro.

Il Dogue de Bordeaux fa parte della famiglia dei molossoidi e purtroppo è una razza che ha aspettative di vita molto basse rispetto alla media. Il Dogue infatti, vive solitamente tra i 5 e gli 8 anni, ma è comunque un cane dotato di caratteristiche che lo rendono un perfetto compagno di giochi per grandi e piccoli. Questa razza brilla per fedeltà ed intelligenza, oltre ad essere molto coraggiosa e socievole.

Messi si allena con Hulk: il video dell’allenamento

Hulk è un cane diverso da quelli che la famiglia della Pulce ha avuto fino ad ora ma nonostante questo, è riuscito a entrare rapidamente nel cuore di tutti. Il Dogue de Bordeaux secondo quanto si evince dal listino prezzi del sito Doghouse.it, ha un prezzo base, senza pedigree di 1250 euro ma la cifra può salire anche a più di 2400 euro in caso di esemplari dal pedigree completo. Quando si trasferì in Francia, alcune cose nella vita del fuoriclasse argentino dovettero cambiare per forza di cose, ma ora i problemi sembrano decisamente risolti e Hulk è tornato ad essere presente nella vita del fuoriclasse.