Sai quanto guadagnano i piloti Ryanair?

Sono tra i più conosciuti in assoluto (per via del successo della compagnia). Ma quanto guadagnano i piloti Ryanair?

Vi siete mai chiesti come vive un pilota che guida un aereo di linea e quali sono i suoi guadagni economici mensili?

Certo imparare a pilotare un aereo non è di certo facile e, sebbene sia un lavoro che da piccoli in tanti sognano, davvero pochissimi possono poter dire di svolgere questa magnifica professione. Dunque, mentre voliamo sulle ali della fantasia, saremo noi a soddisfare alcune tue curiosità che hai su questo mondo. Ecco, quindi, quanto guadagnano i piloti Ryanair.

Quanto guadagnano i piloti Ryanair?

Quello del pilota di aerei è uno dei lavori più belli e desiderati in assoluto. Il desiderio di volare è insito nell’uomo e chi ogni giorno può solcare i cieli e attraversare continenti o anche solo regioni e città, può considerarsi un vero e proprio privilegiato. Ovviamente, questo “privilegio” è dovuto totalmente alla capacità di imparare un mestiere difficilissimo sia dal punto di vista pratico che da quello del background delle conoscenze necessarie per poter pilotare un velivolo di questo tipo. Ma, al di là delle emozioni che si possono provare durante il volo e del desiderio di poter volare da un punto all’altro con uno dei mezzi più grandi al mondo, qual è il ritorno economico per un pilota.

I piloti Ryanair sono tra i più famosi in assoluto, soprattutto in Europa, per via dell’estrema diffusione della compagnia sul nostro continente. Ma quanto guadagnano questi piloti? C’è da dire che ogni pilota raccoglie circa 700 ore di volo in un solo anno, ma gode di particolari attenzioni, come un riposo di 12 ore tra un turno e l’altro e tre giorni di ferie ogni 5 giorni. A questi vanno aggiunti numerosi controlli psicofisici per avere la certezza che il pilota sia in grado di sostenere le responsabilità insite in questo mestiere.

In termini economici, invece, in pilota Ryanair guadagna circa 1600 euro se è nei suoi primi anni di lavoro, ma può arrivare anche a prendere circa 8000 euro al mese grazie all’esperienza e all’età. C’è da dire che i piloti Ryanair sono tra i meno pagati in assoluto e rispetto alle altre compagnie percepiscono molto meno. I piloti della British Airways, ad esempio, percepiscono tra gli 8 e i 10mila euro al mese, mentre i piloti più pagati in assoluto sono quelli della compagnia Delta Airlines. Il loro compenso, infatti, si aggira attorno ai 10-12 mila euro al mese.