Filtro del condizionatore: se non lo pulisci può essere molto pericoloso

Non pulire bene o non pulirlo affatto il filtro del condizionatore può portare molti problemi, anche di salute: ecco a cosa fare attenzione

È vero che fa troppo caldo per riuscire a fare qualsiasi cosa, però è bene che ogni tanto ci si fermi e dare priorità a delle azioni che, a prima impressione, sembrano ordinarie ma in realtà sono estremamente importanti. Il clima di questi giorni che sta spaccando il paese letteralmente in due, sta rendendo davvero molto complessa questa estate. Se mentre al sud si boccheggia, con temperature che hanno anche abbondantemente superato i 40 gradi, e con incendi che sono una grande minaccia, al nord del paese invece vere e proprie bombe d’acqua, che purtroppo hanno causato anche vittime.

Un clima impazzito, che ci impone regole di sopravvivenza costanti. Oltre le solite raccomandazioni, chiunque in casa ha un sistema per potersi refrigerare, che sia un ventilatore o un condizionatore. E quest’ultimo, con un utilizzo di massa, è responsabile anche dei blackout continui che si stanno registrando. Ma ricordiamoci che, per far funzionare correttamente un apparecchio, è fondamentare la manutenzione. Non tutti, infatti, puliscono bene il filtro del condizionatore. Ma sai quali sono i rischi?

Filtro del condizionatore: il pericolo è dietro l’angolo

Non è immaginabile utilizzare un’apparecchiatura senza che essa non sia tirata a lucido. Proprio come un’automobile, che per il suo funzionamento è fondamentale avere tutte le componenti perfettamente funzionanti, e un cambio d’olio periodico, anche il condizionatore deve essere perfettamente in regola. Spesso non ci facciamo caso e ci concentriamo soltanto sul suo utilizzo, ma invece periodicamente dovremmo fermarci ed applicarci nel pulire il filtro.

Il filtro del condizionatore, infatti, è un elemento fondamentale per trattenere quelle impurità dell’aria, polvere, germi e batteri, che diversamente si propagherebbero negli spazi con l’azione della ventola. Ma avere un filtro che non sia correttamente pulito rischia di fare ancora peggio, e restare occluso e ingolfato dalla sporcizia che raccoglie. E i rischi per l’aria circostante, e per la salute di chi cerca di beneficiare del condizionatore, non sono pochi.

Il rischio per la salute

Innanzitutto, si crea quel classico clima da aria viziata e pesante. Si percepisce che l’aria è in un certo senso contaminata, e chi è sotto il getto non gode del refrigerio ma preferisce allontanarsi. Ma non è tutto qui, possono insorgere veri e propri problemi respiratori, e nei peggiori dei casi addirittura legionella. Infatti, quest’ultimo è un batterio frequente e nel filtro del condizionatore rischia seriamente di proliferare.

Possono infatti sussistere le condizioni ideali per cerarsi, in particolare nell’acqua stagnante e nelle tubazioni. È quindi essenziale, prima dell’utilizzo estivo, di fare una pulita a fondo dell’impianto, e farlo periodicamente durante il suo utilizzo. Purtroppo, non sono poche le persone che rischiano la propria salute, con l’insorgenza di complicazioni. Il caldo sicuramente è un nemico, ma se non trattato bene, il condizionatore stesso può essere un nemico in casa propria.