Sono tante le giornaliste sportive che giudicare bellissime è a dir poco riduttivo ma quale di loro ha il decoltè più bello in assoluto? Beh l’influencer Eleonora Incardona, dimostra di non aver nulla da invidiare nemmeno alla bellissima Diletta Leotta, ora in dolce attesa e amatissima sui social. Gli scatti della siciliana fanno letteralmente impazzire i follower e voi che ne pensate?

Eleonora Incardona è un’influencer che vanta ormai più di 800.000 follower su Instagram e il suo decoltè è veramente da urlo. Seppure non sia ancora estremamente conosciuta dal grande pubblico, Eleonora ha già i numeri per poter divenire una delle giornaliste sportive dal seguito più ampio in Italia. Se non la conosci, imparerai a farlo molto presto. Questa influencer e ormai anche giornalista sportiva grazie alla rubrica di Alfredo Pedullà in onda su Sportitalia , ha delle grandi qualità anche imprenditoriali.

Biografia

Eleonora Incardona è nata a Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa, nel 1991. Alta, mora, dalla splendida carnagione olivastra, la ragazza è diventata un pallino di tutti gli appassionati di sport del Belpaese. Ma Eleonora non voleva fare questo inizialmente nella vita: “Ho fatto l’esame per diventare avvocato, poi ho continuato e ho studiato per fare l’esame di Magistratura. La prima prova al concorso l’ho tentata prima della pandemia, poi ho cominciato a usare i social e lì i follower si sono incrementati. Collateralmente al lavoro di influencer ho aperto un mio negozio di orologi”- ha dichiarato la bella Siciliana durante un’intervista su Radio DeeJay. La bella influencer ha poi continuato il discorso aggiungendo: “Lo studio di Magistratura è uno studio che va fatto a mo’ di lavoro, cioè è come se tu avessi un lavoro di ufficio dalle 9 alle 18 e quando finisci di studiare non puoi fare nient’altro. Quando inizi a lavorare, effettivamente, conciliare entrambe le cose diventa difficile. Quindi vi dico la verità, ad oggi lavoro con i social e con gli orologi, e ho accantonato per il momento lo studio, ma chissà che in futuro non possa riprendere”.

La sua carriera di influencer e giornalista comunque, non è partita direttamente dai programmi televisivi sportivi. Eleonora Incardona infatti, ha iniziato la sua carriera come modella, grazie alla partecipazione al famoso concorso di bellezza “Miss Italia” nel 2010. La stessa siciliana poi, ha provato ad intraprendere la carriera di “Velina”, ma la sua ottima preparazione tecnica, l’ha portata oggi, ad essere una delle giornaliste e conduttrici più famose d’Italia, grazie alle programmazioni di Sportitalia.

Come detto pocanzi però, Eleonora è anche un’imprenditrice nel settore dell’orologeria. La siciliana infatti, ha deciso di mettersi in gioco con il suo progetto Private Watch Club, trovando grande successo, anche per il suo ampio seguito sui social.

Eleonora Incardona: la gallery e il suo decoltè

Il numero di seguaci di Eleonora è importante visto che il suo profilo conta piu’ di 800 mila followers anche se lei, almeno apparentemente non sembra curarsene più di tanto. Vero è però, che oltre al lavoro da imprenditrice, modella e conduttrice, Eleonora si dedica con grande rigore alla cura del corpo. Nel suo tempo libero, Eleonora concede anche del tempo al golf, uno sport che rimane una sua grandissima passione. Non a caso, nella sua biografia di Instagram, Eleonora si definisce “Golfer”.