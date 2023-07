I metodi di allenamento variano spesso, da allenatore ad allenatore e anche se molti sono simili ad altri, alcuni come quelli del PSG, a volte possono essere veramente strani ed originali, ma se a farli sono i campioni, spesso diventano un vero e proprio spettacolo. Questo avviene in prevalenza nelle grosse squadre, quando i fuoriclasse in rosa sono davvero tanti. Il Paris Saint-Germain è una di queste e i giocatori che hanno giocato nel top team francese, sono stati tantissimi e molti di loro sono stati spesso protagonisti di video divertentissimi. Ma cosa hanno fatto di particolare i transalpini stavolta?

Il Paris Saint-Germain anche quest’anno ha conquistato la Ligue 1 senza tanti patemi d’animo ma è stato grazie a qualche allenamento particolare, che i parigini hanno di nuovo raggiunto questo obiettivo?

PSG: La situazione Mbappe’ tiene banco su tutto

L’addio di Messi e quello vicinissimo di Mbappè, rischiano di spegnere un pò il calore dei tifosi parigini ma come dar torto ad Al-Khelaifi? Il Psg negli ultimi anni ha speso milioni e milioni di euro, eppure in Europa non solo non è mai riuscita a conquistare nessun trofeo, ma non è mai riuscita nemmeno ad arrivare a giocarsi una finale di Champions. In ogni caso ormai la rivoluzione è partita e vedremo dove porterà… In questo articolo comunque, prescinderemo dalla situazione mercato e futuro ed andremo a trattare un’argomento che riguarda le stagioni appena trascorse: coma si allenavano i parigini? Beh la risposta a questa domanda, per alcuni versi , puo’ risultare sorprendente…

Il fuoriclasse francese è ad un bivio

Secondo fonti provenienti dall’Arabia, l’Al-Hilal avrebbe offerto 300 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante francese. Sempre secondo quello che scrive Sky Sport, il PSG avrebbe già accettato l’offerta e si attende ormai solo la ‘accettazione dello stesso da parte del fuoriclasse francese. Mbappè infatti dopo aver già detto che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel prossimo anno, starebbe solo decidendo se accettare o meno, l’offerta faraonica che gli arabi gli hanno proposto ma secondo quanto scrive l’Equipe però, gli scenari sarebbero ben altri. Secondo quando riportato dalla rivista francese infatti, il Psg teme fortemente l’inserimento del Real Madrid, nella trattativa, e vorrebbe assolutamente evitare che Kylian finisca ai Blancos.

Questo perchè se così fosse, il fuoriclasse potrebbe anche decidere di rimanere un altro anno, senza rinnovare il suo contratto, con il solo intento di trasferirsi in Spagna a parametro zero nell’estate prossima. Eventualità che farebbe perdere al Psg tutti i milioni proposti dall’Al-Hilal.

A Luis Enrique il difficile compito di far “vincere” il PSG

l tecnico spagnolo è arrivato a Parigi firmando un contratto biennale che lo legherà al club francese fino a giugno 2025. Una nuova avventura per il tecnico ex Roma, dopo Barcellona e soprattutto dopo l’esperienza con la Nazionale spagnola. Nella conferenza stampa di presentazione Luis Enrique ha toccato diversi temi relativi alla prossima stagione, partendo dal mercato in entrata con menzione ai casi più delicati, fino ad arrivare alla mentalità, alla Champions e al desiderio di far divertire i tifosi giocando da squadra. Questo ultimo punto però, presuppone che alla base ci siano degli allenamenti mirati proprio ad ottenere questo e di certo non possono essere nemmeno lontanamente, uguali a quelli che i parigini effettuavano fino a qualche tempo fa…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canal Supporters – 100% PSG (@canalsupporters)

L’allenamento del Paris Saint-Germain

Come si può vedere in un video condiviso sul profilo Instagram di canalsupporters, i giocatori del PSG eseguono un allenamento decisamente unico: si tengono per mano in cerchio e non fanno mai cadere la palla. Un esercizio davvero spettacolare e che farebbe pensare ad un lavoro di squadra pressochè perfetto, ed invece…