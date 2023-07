Questi sono gli animali più pericolosi al mondo: fai attenzione

Pesci, insetti, mammiferi, rettili: ce ne sono a non finire. Ecco quali sono gli animali più pericolosi al mondo

La natura e tutto ciò che ci circonda è qualcosa di meraviglioso e unico in cui l’essere umano, nel corso dei millenni, è riuscito ad adattarsi e ad emergere come specie “dominante”.

Tuttavia, essere una delle specie più intelligenti e diffuse al mondo non vuol dire poter godere di invincibilità ed essere impermeabile ad ogni rischio esterno, anzi. Ci sono creature che possono rivelarsi un vero e proprio pericolo per la salute degli esseri umani, anche tra quelle più insospettabili e, a volte, “carine” ai nostri occhi. Ovviamente, fare una lista esaustiva è praticamente impossibile, ma vogliamo comunque mostrarvi quali sono gli animali più pericolosi al mondo. Ecco a quali fare attenzione.

In periodi estivi e di vacanza come quello che tutti noi stiamo vivendo in queste settimane, aumenta irrimediabilmente il timore per alcuni animali marini che potrebbero rappresentare un pericolo. Il grande classico è, ovviamente, lo squalo, ma in realtà non è assolutamente uno degli animali più letali in assoluto. Tra gli animali più pericolosi al mondo, infatti, vi sono certamente le zanzare. Questo fastidiosissimo insetto, infatti, è l’animale che provoca più morti tra gli esseri umani. Basti pensare, infatti, alla loro capacità di diffondere malattie letali, soprattutto in zone del mondo caratterizzate da grande povertà. Le zanzare sono infatti veicolo di febbre gialla, malaria ed elefantiasi.

Un altro animale particolarmente pericoloso è il pesce palla. Si tratta di un pesce che abita soprattutto i mari tropicali nei pressi delle Filippine, Cina e Giappone. Si tratta di uno degli animali più velenosi al mondo e ingerirlo potrebbe voler dire morte certa per moltissime persone. Ma se parliamo di letalità, non possiamo non citare la “cubomedusa“, ovvero l’animale più velenoso al mondo. La Cubozoa, infatti, ha circa 15 tentacoli in cui è contenuto un potentissimo veleno. Pur essendoci un antidoto, molte volte la velocità di diffusione del veleno è così veloce che la vittima muore prima di poterlo ricevere.

Restando in tema spiaggia e mare, un altro animale particolarmente pericoloso è la lumaca di mare assassina. Si tratta di un mollusco – anch’esso presente nelle acque tropicali – caratterizzato da un guscio marroncino e bianco. La sua pericolosità è dovuta dalla sua proboscide allungabile con cui può iniettare veleno, letale anche per gli esseri umani.