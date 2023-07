La gelosia è un segno d’amore o distrugge il sentimento? Ecco perché nasce e come vincerla

Talvolta la gelosia fa bene ad un rapporto di coppia, altre volte, è vista come un nemico impossibile da vincere. Ecco la verità

Intraprendere una relazione di qualunque intensità con una persona può rivelarsi un’azione piuttosto semplice e veloce. Basta una giusta dose di attrazione, un po’ di sguardi complici e di simpatia e il gioco è fatto. Ma, passati i primi tempi, già comincia ad essere alquanto difficile dare un equilibrio al rapporto. Questo, infatti, potrebbe diventare mano a mano sempre più fragile, come una canna che viene pericolosamente scossa dal vento e rischia di spezzarsi. Ma perché è così arduo far durare a lungo una relazione amorosa?

Uno dei motivi che più mettono a rischio il rapporto di coppia è senza dubbio la gelosia. Questo ingrediente, viene visto dalla maggior parte delle persone come fondamentale, la base di qualunque impasto per fare un buon dolce, il cemento su cui costruire un palazzo. Ma è veramente così? Molti vogliono sentire su di sé la gelosia del proprio partner, altrimenti ritengono di non esseri amati abbastanza. Ma che succede però se la gelosia diventa ossessione, privazione della libertà e mancanza totale di fiducia verso chi ci sta vicino?

La vera natura della gelosia: accresce o rovina del tutto l’amore?

Potremmo provare dunque a considerare la gelosia in un rapporto di coppia come un’arma a doppio taglio. Perché, se è certamente vero che un pizzico di preoccupazione e di attenzione a ciò che riguarda il partner non possono che giovare all’amore e far piacere, è anche altrettanto vero che il confine tra sana gelosia e mania ossessiva di controllo potrebbe essere molto più labile di ciò che si ritiene.

In effetti, la vera difficoltà in una relazione amorosa è riuscire a bilanciare nel modo corretto questo sentimento così invadente e complicato da gestire. Perché tutti vogliono sentirsi amati, ma nello stesso tempo, si aspettano che il loro compagno gli dimostri una piena fiducia. Ovviamente, il nostro dovere è quello di dimostrare al nostro partner che siamo meritevoli della sua stima e della sua fiducia, ed egli, allo stesso tempo, non deve tarparci le ali. Per prima cosa, ricordiamo che la comunicazione è fondamentale.

Se abbiamo un problema, ci sentiamo oppressi dall’altro, parliamone sempre, perché se subiamo le angherie e i controlli dell’altra persona, la relazione non potrà che danneggiare noi e il sentimento alla sua base. Il modo per superare la gelosia è essere umili, rispettare e considerare l’altro nella sua libertà totale di scelta e non come un oggetto che ci appartiene. Smettiamo poi di sentirci insicuri, di amarci troppo e di metterci sempre al centro della coppia. Se ci apriremo alle esigenze del nostro partner, anche la gelosia sarà meno presente e dannosa.