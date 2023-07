“Trattati a pesci in faccia”: lo staff di Palazzo si ribella contro Carlo e Camilla

Carlo e Camilla sono finiti nella bufera dopo la pubblicazione del report annuale delle spese reali. Facciamo chiarezza insieme.

Si respira un clima teso a Buckingham Palace: in queste ore Carlo e Camilla sono stati accusati di maltrattamenti da parte del proprio staff. I tabloid inglesi, infatti, hanno battuto la notizia di una ribellione interna da parte del personale del re. Ma cosa ha scatenato l’ira dello staff di corte?

Durante una discussione infuocata, il re e la regina non si sarebbero fatti problemi a trattare i loro collaboratori “a pesci in faccia“. I sovrani, infatti, non avrebbero gradito per nulla le rimostranze per gli stipendi di due membri del personale. Stiamo parlando nello specifico del segretario personale di Carlo, Sir Clive Alderton, e del braccio destro di Camilla, Sophie Densham.

A seguito della pubblicazione del rapporto annuale delle spese reali finanziate dai contribuenti, è emersa una disparità salariale che avrebbe fatto infuriare tutti a Palazzo. E così, avallando una questione ancora oggi estremamente dibattuta, malgrado le mansioni siano quasi identiche, l’aiutante della regina guadagna molto meglio del segretario del re. Ma a quanto ammonta il loro stipendio?

Quanto guadagnano il segretario e la segretaria personale di Carlo e Camilla?

La differenza di salario è considerevole ed era davvero difficile che passasse inosservata. Sir Clive Alderton guadagna più del doppio di Sophie Densham. Nello specifico, mentre il segretario di Carlo vanta uno stipendio di 205.000 sterline, il braccio destro di Camilla – che la segue da sempre – si deve accontentare “solo” di 90.000 sterline.

Insomma, malgrado l’aumento delle spese per il personale di Palazzo – da 3,4 milioni a 27,1 milioni – che non sono piaciute per nulla ai contribuenti, ovvero coloro che garantiscono ogni anno un adeguato sostentamento ai Windsor tramite le tasse, resta notevole la differenza di trattamento salariale tra uomo e donna.

Eppure, questa differenza si giustifica proprio nelle mansioni diverse. A differenza di Sophie Densham, Sir Clive Alderton ha anche un alloggio per poter svolgere al meglio i suoi incarichi sempre vicino a Carlo, un lavoro extra quindi che meriterebbe una retribuzione più alta. Oltre ai segretari personali di Carlo e Camilla, però, un altro stipendio abbastanza esoso è quello del tesoriere di re, Sir Micael Stevens, che guadagna ben 215.000 sterline.

E tutti i compensi citati prima attingono dal fondo economico Sovereing Support Grant istituito dal governo per finanziare le spese della famiglia reale, soprattutto attraverso le tasse versate dai contribuenti. E dato il caro vita generalizzato e l’aumento dei prezzi, la decisione del re ha fatto discutere e non è detto che non possano ribellarsi anche i sudditi britannici un giorno per le spese eccessive della Corona.