Il caldo non ti fa dormire? Ecco come rimediare e ricominciare a riposare bene

Se per te estate è anche sinonimo di notti insonni, allora devi assolutamente scoprire il rimedio definitivo per tornare a dormire.

Per stare bene, secondo la scienza, dovremmo poterci abbandonare alle braccia di morfeo a una temperatura non superiore ai 19 gradi. In estate però questo è un sogno. Per fortuna, grazie a questo trucco infallibile, che viene dalla natura, riposerai come un ghiro. Prova e non te ne pentirai.

L’insonnia con il caldo colpisce tantissime persone e la stanchezza si somma alla spossatezza tipica di questo periodo dell’anno, causando inevitabili effetti negativi sul nostro corpo e anche sul nostro umore. Allora non resta che provare un metodo per dormire bene, anche quando il termometro schizza verso temperature da capogiro.

Dormire in estate,come riposare bene nonostante il caldo intenso

Per chi soffre molto il caldo l’estate oltre, a essere una bella stagione, è anche sinonimo di disturbi, e di alcuni fastidi che si acuiscono con l’innalzarsi delle temperature. Uno di questo è senza dubbio l’insonnia. Capita spesso di svegliarsi nel corso della notte perché accaldati, o sudati, oppure capita di non riuscire a prendere sonno con la stessa facilità dei mesi freschi, quando il caldo abbraccio delle coperte diventa una coccola che concilia il riposo.

Come sappiamo però il sonno è importante per regolare tutte le funzioni vitali del nostro organismo, e se lo trascuriamo di certo cominceremo a risentirne. Fiacchezza, irritabilità e astenia sono le tipiche cause che si avvertono quando la stanchezza, dovuta a un riposo scarso o disturbato, inizia a farsi sentire. Dunque che cosa occorre fare per porre rimedio al problema, e come riconquistare un riposo ristoratore e rigenerante, anche nei mesi più afosi e torridi?

Una soluzione c’è, e per fortuna viene dalla natura. Quindi non si tratta solo di accendere il condizionatore, il deumidificatore o i ventilatori. Di certo dormire a una temperatura che non supera i 19 gradi è l’ideale per riposare al meglio, ma se non avete a disposizione dispositivi di climatizzazione, o non vi piace usarli durante la notte, potete provare un rimedio completamente naturale.

Il consiglio è quello di fare, prima di andare a dormire, un maniluvio con essenza di lavanda e con acqua a temperatura ambiente. Non è necessario che sia fredda. Questa pianta, come suggerisce l’erborista Maurice Mességué, ha un forte potere calmante e rinfrescante, e proprio le mani, piene di terminazioni nervose, sono il canale giusto attraverso cui irradiare tutto il nostro corpo tramite i preziosi benefici della lavanda.