Daniele dal Moro ci va giù pesante: “Nessun margine di ritorno”|Gli oriele non esistono più, fan in lacrime

Daniele Dal Moro fa le “valigie” e chiede a tutti di non parlargli più di Oriana: perché è finita tra i due ex Vipponi.

La notizia è arrivata del tutto inaspettata per i fan degli oriele. Improvvisa e come una doccia fredda: ecco che cosa ha detto ai suoi seguaci l’ex volto di Uomini e donne.

Daniele Dal Moro questa volta sembra fare sul serio: ecco perché gli oriele sono passati dalla vacanza romantica in Sardegna all’addio nel giro di poche ore.

Daniele Dal Moro, addio definitivo a Oriana Marzoli

Un messaggio aspettato, arrivato nelle scorse ore, ha lasciato di stucco tutti i fan degli oriele, ovvero la coppia che si è creata al GF Vip 7, formata dall’ex volto di Uomini e donne Daniele dal Moro e Oriana Marzoli, la vip della tv spagnola di origine venezuelana, che si è fatta conoscere per la prima volta in Italia proprio grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini.

I fan dei due ex Vipponi proprio meno di 24 ore fa li avevano visti insieme, in vacanza in Sardegna, immortalati tra tintarella e coccole, in alcuni scatti finiti poi su Instagram, ma dopo poche ore è arrivata, come una doccia fredda, la notizia del loro addio.

Scopriamo che cosa è successo, e che cosa ha detto Daniele Dal Moro attraverso il suo canale ufficiale di Twitter.

L’appello dell’ex volto di Uomini e Donne

Daniele Dal Moro ha lanciato un cinguettio abbastanza esplicito nelle scorse ore, in cui ha chiesto ai fan di non inviargli alcun messaggio per chiedere di Oriana Marzoli, e soprattutto di non fare inutili appelli per cercare di farli tornare insieme, perché ormai, almeno da parte sua, non c’è più possibilità di ritorno. Inoltre Daniele Del Moro ha condiviso una foto attraverso la quale ha mostrato i suoi abiti chiusi in due sacchi dell’immondizia, che ha, ironicamente, definito valigie.

La rottura sarebbe stata causata da un’accesa lite, documentata per altro tramite un video pubblicato dal alcuni fan su Twitter. Dunque gli oriele, così come il fandom della coppia li aveva soprannominati mettendo insieme i loro due cognomi, da oggi non esistono più.

Chissà se questo è davvero un punto di non ritorno per la coppia, o se magari siamo solo di fronte all’ennesimo litigio. Dal momento che il loro rapporto è stato sempre burrascoso, sin da quando è cominciato nella casa più spiata d’Italia, ai fan per ora il dubbio resta, e anche la speranza di rivederli assieme.