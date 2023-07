Stefano De Martino, pronto a dire addio alla tv: “Cambio di prospettiva” | Ecco di che si tratta

By

Stefano De Martino fa una rivelazione inedita che lascia tutti senza fiato: ecco cosa avrebbe detto, i dettagli della vicenda

Uno dei conduttori che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo italiano e la sua vita è proprio lui, Stefano De Martino. Il successo di Stefano è nato come ballerino all’interno della scuola di Amici, noto talent condotto da Maria De Filippi, per poi cambiate letteralmente nel ruolo di conduttore. Oggi, invece, dopo questo ruolo pare che sia pronto a dire addio alla tv. E’ davvero così?

Una carriera da ballerino professionista che ha deciso di seguire sin da quando era adolescente con tantissimo sacrificio. La sua vita è cambiata dopo che ha partecipato al programma della De Filippi poiché gli ha permesso di poter svolgere uno stage a New York per perfezionarsi in alcuni stili di cui era abbastanza appassionato.

Dopo anni, però, Stefano ha deciso di accantonare il sogno da ballerino spiegandone i motivi e rivelando: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno. […] Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. […]”

Oggi Stefano è diventato un bravissimo conduttore, tanto che, nel corso degli anni gli sono state affidate più di una trasmissione di successo. Tra queste Bar Stella, Stasera tutto è possibile, Made in Sud, Pequenos gigantes e Tim Sumer Hits che quest’anno ha deciso di non presenziarvi in qualità di conduttore.

Nella vita del giovane e talentuoso De Martino le cose stanno cambiando e, a detta di molti, pare sia pronto a dire addio al mondo televisivo. Ma è davvero così?

Stefano De Martino, nuovi progetti e addio alla tv? Ecco la verità

Negli ultimi anni la posizione di Stefano De Martino è diventata essenziale per il pubblico italiano in quanto ha rappresentato un vero e proprio showman. Oltre il mondo televisivo, pare che il giovane abbia aperto le porte del successo anche ad un nuovo progetto di cui ne va particolarmente fiero: quello del doppiatore.

Intervistato dal settimanale Grazia, Stefano ha espresso il suo pensiero circa il nuovo film Elemental, cui ha interpretato il ruolo di Wade.

L’uomo ha affermato: “Mi ha colpito molto questo personaggio. Mi è piaciuto questo cambio di prospettiva”.

Inoltre, pare che suo figlio Santiago abbia visto in anteprima il trailer rimanendo estasiato dal lavoro straordinario di suo padre: “Sapevo che sarebbe stato orgoglioso di me “e infatti qualche settimana fa, quando ha visto il trailer, mi ha guardato con gli occhi pieni di stupore”.