Elodie con Andrea Iannone in abito bianco e anello al dito: gli scatti inediti della celebre cantante

Elodie ha lasciato tutti di stucco con le sue ultimissime foto: ecco come è apparsa sui social la celebre cantante.

La pop star italiana, che da oltre un anno fa coppia fissa con il pilota della MotoGp, si è mostrata in abito bianco e anello al dito. Ecco gli scatti inediti che stanno facendo sognare i fan.

Che Elodie Patrizi facesse sul serio con il campione delle due ruote era chiaro da tempo, nonostante la loro storia d’amore sia cominciata appena un anno fa, ma queste foto hanno davvero lasciato a bocca aperta tutto il pubblico, che da anni segue le vicende personali e professionali della cantante italiana.

Elodie Patrizi sorridente in abito bianco e anello al dito

Elodie Patrizi ha fatto coppia fissa per circa due anni con il cantante Fabio Rizzo, in arte Marracash, re del rap italiano. I due colleghi hanno anche duettato insieme più volte, dando vita ad alcuni pezzi di successo, e formando in qualche caso una coppia anche in studio, oltre che nella vita. Oltre un anno e mezzo fa però hanno deciso di dirsi addio, nonostante la bella e intensa love story vissuta assieme perché, come lui stesso ha raccontato, in quel momento avevano preso due direzioni diverse. La cantante romana però ha voltato pagina, intraprendendo una relazione con Andrea Iannone.

La pop star di Andromeda, La coda del diavolo, Tribale, Due e Semplice, che ora riempie gli stadi con il suo tour di grande successo, ha capito di nutrire dei sentimenti forti per il celebre campione delle due ruote, e ha confermato più volte la loro storia pubblicamente. Nei mesi scorsi si è parlato anche di convivenza tra Elodie e Andrea Iannone, ed entrambi hanno reso il loro legame ufficiale, tramite scatti inediti condivisi sui loro rispettivi canali social.

Proprio sui canali social ufficiali di Elodie Patrizi nelle scorse ore sono apparse delle immagini inaspettate, in cui la cantante, originaria del quartiere romano di Quartaccio ,è apparsa sorridente, felice e spensierata in barca, avvolta da uno splendido abito bianco, scollato e scintillante, con trasparenze. Sulla mano un anello che nel video Elodie, forse senza volerlo, sembra mostrare orgogliosa, accanto a lei anche il fidanzato Andrea Iannone.

Nonostante le immagini abbiano fatto subito sognare ad occhi aperti i fan però, non si tratta, o non ancora, del fatidico sì. Chissà però che non sia il preludio dei fiori d’arancio per la ex allieva di Amici e il celebre motociclista.