GF Vip, opinionista fatta fuori in tronco, nonostante il contratto con Mediaset

Ora la notizia è ufficiale: l’amata opinionista del GF Vip 7 è stata “fatta fuori”, non la rivedremo nella prossima edizione del programma.

La decisione ha lasciato di stucco i fan che speravano di rivederla nel salotto tv di Canale 5, e anche tutti i bene informati, che sanno che avrebbe dovuto lavorare con gli autori tv di casa Mediaset ancora un altro anno.

Scopriamo che cosa è successo alla protagonista della scorsa edizione del GF Vip, e come mai non sarà più una delle opinioniste del prossima appuntamento con la casa più spiata d’Italia.

GF Vip, l’inaspettato addio dell’opinionista del reality show

Chiunque abbia seguito la 6ª edizione del reality show di Alfonso Signorini, sa che si è trattato di un’edizione abbastanza burrascosa, che ha visto addirittura l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha richiesto un’inversione di rotta nel regolamento e nei comportamenti del GF Vip 7, perché i concorrenti all’interno della Casa sembravano non avere freni, e non rispettare l’etica voluta per i programmi del palinsesto Mediaset. Così, quando le telecamere di canale 5, accese 24 ore su 24 su loft di Cinecittà, si sono spente, si è parlato molto dei in prossimi sviluppi del programma, ed effettivamente il reality show subirà alcune revisioni sostanziali.

Innanzitutto si tornerà a coinvolgere persone sconosciute, che non fanno parte del mondo dello spettacolo, quindi a partire da settembre, quando dopo la pausa estiva, i programmi del palinsesto Mediaset riprenderanno, per accompagnarci fino alla prossima primavera, il GF ricomincerà ma in una versione ibrida. Sarà una sorta di Nip, con l’aggiunta di qualche volto noto, ma non sono solo questi i grandi cambiamenti in corso.

Proprio nelle scorse è arrivata la notizia ufficiale che le due opinioniste dello scorso anno non ci saranno più. Per questo motivo non ritroveremo né Sonia Bruganelli, che aveva occupato la poltrona rossa sia nella sesta che nella settima edizione del GF VIP, né la cantante Orietta Berti. Questa decisione ha lasciato con l’amaro in bocca tutti i fan della nota cantante italiana, ed è anche sembrato strano a gran parte del pubblico, dal momento che lei ha un contratto con Mediaset che dura ancora per un intero anno.

Secondo le ultime notizie diffuse dal noto settimanale italiano Tv, sorrisi e canzoni, lei ha rinunciato per occuparsi della sua carriera musicale, però, stando a recenti rumors, Orietta Berti potrebbe essere coinvolta in un programma musicale, di certo più affine a lei rispetto al GF Vip e ad altri reality show di Canale 5.