Temptation Island 2023: tutto ciò che è accaduto nella prima puntata del reality show

La nuova edizione di Temptation Island è finalmente iniziata, e già nel corso della prima puntata, i colpi di scena non sono mancati.

Ieri, lunedì 26 giugno, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Al timone del reality è tornato, ancora una volta, il conduttore Filippo Bisciglia. Quest’ultimo, come solo lui sa fare, accompagnerà con pazienza e dedizione le fidanzate e i fidanzati nel loro difficile viaggio nei sentimenti.

Nel 2022, come tutti ricorderete, il programma non è andato in onda. Per questo motivo si può tranquillamente affermare che mai nessun’altra edizione dei Temptation è stata bramata e desiderata dai telespettatori come quella di quest’anno.

Le coppie che hanno deciso di dare un’ultima possibilità al loro rapporto, e che hanno deciso di farlo proprio sull’isola delle tentazioni, sono sette, e sono costituite da Ale e Federico; Alessia e Davide; Daniele e Vittoria; Francesca e Manuel; Gabriela e Giuseppe; Manu e Isabella e, infine, Perla e Mirko.

Tutti loro sono accomunati dal desiderio di comprendere che piega far prendere al proprio rapporto che, per un motivo o per l’altro, si trova a un punto di non ritorno. Nel corso della prima puntata, le fidanzate e i fidanzati sono stati divisi nei loro rispettivi villaggi insieme ai tentatori e alle tentatrici. E le prime dinamiche non si sono di certo lasciate attendere.

Tutte le coppie hanno iniziato fin da subito ad affrontare le loro emozioni e le loro fragilità, a tal punto da spingere una delle fidanzate a chiedere immediatamente il falò di confronto.

Il ritorno in grande stile di “Temptation Island”

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island? Le sette coppie protagoniste di questa edizione hanno iniziato il loro viaggio nei sentimenti all’insegna di lacrime e rabbia, così come è emerso già dai primi “pinnettu” e dai falò. La prima a essere stata convocata alla visione di un video inerente al suo fidanzato è stata Gabriela.

La diciannovenne, ad oggi, non riesce più a fidarsi del suo fidanzato Giuseppe in quanto, alcuni mesi, quest’ultimo si è iscritto a un sito di incontri. Lei lo ha scoperto, e da allora niente è stato più come prima. Temptation Island, forse, può essere l’ultima opportunità per loro di ritrovare la serenità.

Francesca, invece, ha voluto intraprendere il viaggio nei sentimenti perché negli ultimi due anni il suo fidanzato Manuel l’ha lasciata per ben cinque volte, per poi ritornare da lei con la volontà di continuare la loro storia. Una situazione insostenibile, ovviamente, così come lo è anche quella di Alessia e Davide. La donna, infatti, ha raccontato di aver intrattenuto una relazione parallela della durata di due anni con un altro uomo, e di essere poi stata scoperta dal suo fidanzato. Davide, per contro, non riesce più a fidarsi di lei, e ha bisogno di comprendere se riuscirà mai a perdonarla.

Ale e Federico e Daniele e Vittoria stanno vivendo una situazione pressoché analoga. Le due donne vorrebbero iniziare a pensare al futuro e a costruire una famiglia. Ma sembra che i rispettivi fidanzati, al momento, non ne vogliano sapere. Federico, inoltre, nutre dei forti dubbi anche sui sentimenti che prova per Ale: non riesce a comprendere se si tratti effettivamente di amore o se ciò che sente per lei è solamente un gran bene.

La fidanzata Perla, dal canto suo, vorrebbe che la sua storia con Mirko fosse meno statica e, a suo dire, noiosa. Mirko, per contro, è convinto di fare molto per lei, e sostiene che sia Perla, invece, a non vedere tutti i suoi sforzi. E infine, vi è la storia di Manu, innamoratissimo della sua Isabella. ma incapace di colmare le distanze sociali tra loro.

La donna, al contrario, pensa che i problemi tra loro non dipendano dalla diversa estrazione sociale, bensì dalla mancanza di ambizione di lui. Nel corso della prima puntata, entrambi hanno affrontato momenti molto delicati. Per questo motivo, Isabella ha già chiesto il falò di confronto. Per scoprire se Manu ha accettato e come evolveranno le cose non solo tra loro, ma anche tra le altre coppie, non ci resta che aspettare lunedì prossimo e continuare a seguire Temptation Island.