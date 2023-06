Polemiche a La vita in diretta: l’ospite in studio non gradisce una battuta del comico

Scintille durante l’ultima puntata de La vita in diretta. L’ospite in studio contro la battuta del comico

L’ultima puntata de La vita in diretta è stata caratterizzata da un episodio davvero curioso che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e di cui si sta parlando in modo insistente ormai da ore.

Prima che la storica trasmissione di Rai Uno vada in ferie per l’estate, i classici ospiti fissi si sono riuniti attorno al tavolo di discussione, ma a fare notizia è stata una piccola polemica da parte di uno dei protagonisti del talk show, il quale ha detto di non aver gradito un episodio in particolare. L’ospite in studio, infatti, ha espresso parole di rimprovero per un gesto che ha giudicato piuttosto gravemente. Ma vediamo che cos’ha detto.

Alessandro Greco contro la battuta di Siani a Sanremo

Protagonista della vicenda è Alessandro Greco, ospite fisso del programma televisivo condotto da Alberto Matano. La sua presenza è confermata anche per la prossima stagione, ma intanto, prima dell’estate, ha voluto comunque dire la sua riguardo ad un episodio particolarmente sotto i riflettori. In studio, oltre al conduttore e a Greco, c’erano altri ospiti e si stava parlando di un tema particolarmente delicato. Sul tavolo del confronto c’era il tema del politically correct e la questione relativa a quanto sia facile cadere negli insulti verso una minoranza o in chi è in difficoltà.

A questo punto a prendere la parola è stato proprio Greco, il quale ha voluto ricordare una battuta fatta durante una recente edizione del festival di Sanremo dal comico napoletano Alessandro Siani. Durante quell’episodio, infatti, l’attore campano si era esibito in uno sketch in cui, ad un certo punto, ha fatto una battuta rivolgendosi ad un ragazzo in sala, il quale era in condizioni di sovrappeso. Rivolgendosi al ragazzo, Siani gli aveva chiesto: “Riesci a sederti sulla poltrona?“.

È stata proprio questa la frase che Greco ha dichiarato di non aver gradito, nonostante tutto l’affetto e la stima che prova nei confronti del conduttore. Il conduttore ha infatti ammesso di non aver gradito per nulla la battuta del comico e che si è rivelato un momento di disprezzo nei confronti del problema fisico in cui versava il ragazzo. L’anno in cui è avvento quell’episodio – è bene ricordare – Siani venne criticato molto per la sua battuta. Polemiche che si placarono solo quando il comico pubblicò una foto con il ragazzo, facendogli le sue scuse attraverso i mezzi social.