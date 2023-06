Lazio: il mercato si sblocca. Ecco quali sono gli obiettivi di Sarri

Si sonda il terreno per la prossima finestra di mercato. Ecco la lista dei desideri di Sarri

Con la stagione 2022-23 archiviata il pensiero in casa Lazio è già proiettato a quello che sarà da agosto in poi. Il tecnico Sarri non è completamente soddisfatto di un’annata difficile da valutare.

Il secondo posto in campionato è sicuramente un successo, ma l’eliminazione in Europa League e, soprattutto, la sconfitta agli ottavi di Conference contro il Twente non possono certo passare in sordina con facilità. Dunque il calciomercato della Lazio può partire da alcuni capisaldi e ci sarebbero già delle richieste che Sarri avrebbe fatto arrivare ai piani alti della società.

Ecco gli obiettivi di Sarri per il mercato della Lazio

Le intenzioni del tecnico sono quelle di rafforzare una rosa già di per sé molto forte, che da alcuni anni risulta essere tra le migliori in Italia. Realizzare lo step successivo per migliorare una squadra competitiva non è mai facile ma, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, ci sarebbe già una lista degli obiettivi di Sarri per il mercato della Lazio. La priorità sembra essere quella di rinforzare l’attacco, ma anche di ringiovanire il reparto difensivo e puntare quindi su promettenti prospetti.

In cima alla lista dei desideri del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juve sembra esserci Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino che ha scalato la classifica dei marcatori in Serie B, segnando ben 17 gol con la maglia del Bari. Sarebbe questo il profilo perfetto come vice Immobile, quest’anno fortemente debilitato per via dei numerosi infortuni. Il marocchino sarebbe l’attaccante pesante che darebbe fiato ad un cannoniere che non ha più nulla da dimostrare.

Un ulteriore innesto potrebbe arrivare per il reparto difensivo. Per la fascia sinistra piace infatti Fabiano Parisi, 22enne dell’Empoli reduce da una stagione meravigliosa con l’Empoli. Il giovane ragazzo sembra essere davvero promettente e Sarri lo vorrebbe alla sua corte per dare nuova linfa sul versante sinistro. Ingolosiscono poi anche Javi Galan, 28enne terzino del Celta Vigo e Nico Schulz, anche lui per la fascia sinistra, del Borussia Dortmund.