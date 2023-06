Giorgia Soleri rompe il silenzio dopo la rottura con Damiano dei Maneskin: “Avrebbe potuto evitare”

Dopo il video di Damiano mentre bacia una ragazza bionda e la story del frontman dei Maneskin, arriva la risposta di Giorgia Soleri.

Come un fulmine a ciel sereno e senza nessun nuvolone all’orizzonte, Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati. Insomma, nulla faceva presagire non solo una crisi in corso tra i due, ma nemmeno una rottura imminente.

I più attenti, però, avevano notato come da giorni il frontman dei Maneskin non mettesse più likes o commentasse i post dell’ormai ex fidanzata che ha da qualche giorno ha avviato un’importante collaborazione con un noto brand di make up. È bastato solo un video su TikTok però per scoperchiare il vaso di Pandora. Un’utente, infatti, ha ripreso all’insaputa di Damiano proprio il cantante mentre si baciava in discoteca con una ragazza bionda.

La ragazza nel video pare sia Martina Taglienti, amica intima di Victoria De Angelis che negli ultimi mesi aveva avuto più di un problema proprio con la Soleri, tanto da esser stata definita la “Yoko Ono italiana” per il clima abbastanza teso all’interno della band romana. Ma sembra ormai tutta acqua passata e così Damiano non ha potuto fare altro, se non confermare come lui e la giovane poetessa non fossero più una coppia.

“Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno e quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo“, ha scritto il cantante in una story postata su Instagram confermando quindi la volontà di entrambi di interrompere la loro storia iniziata nel 2017.

La reazione di Giorgia Soleri dopo il video e la story di Damiano

Se ieri però Giorgia Soleri si era limitata solo a unfolloware Damiamo, i Maneskin e tutti i componenti della band, tradendo così una certa rabbia e delusione, oggi l’attivista ha deciso di replicare dando la sua personale versione dei fatti sulla vicenda che da ieri tiene banco insieme al dissing social tra Fedez e Luis Sal.

“La relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama“, ha spiegato la Soleri, precisando quindi come il problema non era il bacio in sé e per sé. Anzi, proprio per questa trasparenza di fondo, come aveva già sottolineato Damiano il giorno prima, non ci sarebbe stato un tradimento da parte sua. Ma allora perché Giorgia è apparsa molto infastidita nel suo silenzio?

“Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche“, si legge ancora nella lunga story su Instagram. Lei e Damiano, infatti, avrebbero dovuto comunicare proprio oggi la loro rottura. Questa “strategia” nasce dall’esigenza di evitare proprio speculazioni di ogni sorta sulla loro storia.

Sappiamo bene però come è andata. E a Damiano non è rimasto altro da fare, se non correre ai ripari dopo il suo errore. “Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori“, confessa ancora la Soleri. “Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi sei bellissimi anni insieme“. E così volge al termine una storia d’amore che appariva sui social solida e stabile.