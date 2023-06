Troppo spesso dimentichiamo che i calciatori che ogni domenica vediamo giocare in tv, il più delle volte sono giovanissimi e poco più che adolescenti. Questo implica il fatto che, come tutti i ragazzi della loro età, amano divertirsi e dedicare anche, molto del loro tempo libero ai videogiochi. Questo legame che spesso si crea tra videogames e calciatori essere estremamente interessante; Molti di loro infatti, utilizzano le console anche per rilassarsi e di dilettano in sfide epiche anche prima di incontri importanti. Vi siete mai chiesti però, quali sono i videogames che i nostri beniamini preferiscono?

Come detto i calciatori che ammiriamo nei maggiori campionati europei, fatte salvo alcune eccezioni, sono ragazzi spesso poco più che adolescenti e proprio per questo amano i videogiochi e in particolare quelli on-line. Grazie ai social poi, sono di dominio pubblico, le storie Instagram di Ousmane Dembele, rimasto notti a giocare alla PlayStation dopo il suo arrivo a Barcellona. L’asso blaugrana però non è il solo a farlo; un altro che ama dilettarsi fino a notte fonda a sfidare amici e colleghi online è Neymar Jr.. Le sfide del fuoriclasse brasiliano del PSG sono epiche e le sue “stream live” su Twitch, hanno fatto molto parlare di lui.

Videogiochi: Fifa o eFootball?

Anche Kilian Mbappè e Hakimi amano giocare e per lo più, passano il loro tempo su un titolo in particolare: FIFA. Questo è ormai il gioco di calcio per antonomasia, specie dopo l’uscita di scena di Pes (sostituito ormai da Konami con il meno riuscito E-football). Per chi non lo sapesse, FIFA è un gioco di simulazione calcistica con tantissime opzioni di interazione ed è prodotto da EA Sports. Fifa è un videogioco utilizzatissimo dai calciatori che spesso come detto, ci giocano per sia rilassarsi e sbollire un po’ di tensione accumulata durante le gare o durante gli allenamenti settimanali che per divertirsi quando si trovano in compagnia.

I calciatori spesso, vivono una vera e proprio simbiosi con i videogames

A testimoniare questa sorta di simbiosi, in cui viaggiano i calciatori e i videogiochi, troviamo diversi video e diverse storie pubblicate proprio sui profili social degli stessi campioni; E’ di qualche mese fa il video pubblicato dal profilo che segue da vicino la squadra parigina, ovvero Parisien Forever, in cui i suddetti Mbappè e Hakimi vengono ripresi mentre gioiscono dopo una sfida.

Ma non sono i soli calciatori del PSG ad apprezzare moltissimo i videogiochi di simulazione sportiva. Anche molti calciatori dell‘Inter infatti, sono soliti giocare a FIFA, come si può vedere in questo video postato qualche mese fa sul canale YouTube dell’Inter.

La ripresa mostra alcuni degli ormai imminenti finalisti di Champions League, ovvero Dumfries, Calhanoglu, Di Marco e Bastoni mentre, qualche tempo fa, si sfidarono ad un torneo di FIFA “all’ultimo sangue”; Una sfida intensa in cui i quattro neroazzurri non sembrano minimamente risparmiarsi.

Per le simulazioni di calcio c’è anche altro

Nel panorama mondiale dei videogiochi però, non c’è solo FIFA: sono molti infatti, i calciatori che, sempre nell’ambito di videogiochi calcistici, preferiscono cimentarsi su Football Manager. Quest’ultimo al contrario di FIFA, è un fantastico gioco di gestione che permette di simulare quello che è l’iter di una squadra di calcio fuori dal campo. FM da all’utente la possibilità di gestire e allenare una squadra di calcio in modo estremamente dettagliato. Tra i grandi estimatori di questo titolo, troviamo ad esempio Griezmann, Dembele, Azpilicueta e Diogo Jota. Loro quattro sono talmente presi dal titolo tanto da portarsi il proprio computer per giocarci, anche sugli aerei che usano per andare in trasferta.

Non solo calcio e sport nei videogiochi preferiti dai campioni

Non ci sono solo i videogiochi sportivi però, nell’elenco di quelli preferiti dai calciatori. Seppur sia ormai un po datato ormai, Neymar è rimasto legatissimo ad un titolo di un paio di anni fa e ci gioca tutt’ora con grandissima continuità. Stiamo parlando di Fortnite.

Fortnite è un gioco in cui si combatte tutti contro tutti, in un mondo simile al nostro e lo si fa al fine di sopravvivere. Nelle storie del fuoriclasse brasiliano comunque lo si può spesso vedere intento a giocare ai suoi videogames preferiti mentre sfida, anche molti suoi compagni di squadra in qualsiasi tipo di sfida.