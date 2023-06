Tanti rischi in casa che sottovaluti: ecco come difenderti subito

In casa corriamo tanti rischi senza esserne consapevoli: ecco come mettere al sicuro te e i tuoi cari.

In casa si penserebbe di essere protetti e al sicuro e invece le statistiche e gli studi dimostrano che tanti incidenti domestici e tanti rischi mettono a repentaglio la nostra incolumità. In questo articolo cercheremo di illustrarvi quegli elementi da tenere sotto controllo per evitare problemi.

Il primo nemico sottovalutato in casa è la muffa. La muffa può nascondersi in tanti anfratti della casa nei quali nemmeno ci sogneremmo di guardare. Ovunque ci sia umidità e ovunque il sole batte di rado, questo pericoloso nemico della salute può proliferare. Se ci sono parti della casa che trascuriamo di pulire perché magari poco accessibili, ecco che il rischio muffa è presente. Ma in particolare essa può presentarsi dove c’è umidità.

La muffa è un nemico della salute

Infatti ad essere molto a rischio sono le spugne che usiamo per la cucina e per il bagno e la doccia. La doccia è una sorta di habitat ideale per ogni sorta di muffa perché l’umidità è sempre presente e ci sono spugne e residui di peli e capelli. Proprio per questo va pulita di frequente e con grande accortezza.

Un altro nemico insidioso della casa sono proprio tutte quelle zone che ci dimentichiamo di pulire. Le maniglie delle porte, gli interruttori elettrici, le chiavi di casa sono degli oggetti che quasi mai rientrano nella normale routine di pulizia eppure essendo toccati spesso con le mani, sono pieni di germi e di batteri.

I filtri dei condizionatori e le scadenze

Secondo alcuni studi proprio gli oggetti che tocchiamo più spesso all’interno della casa potrebbero arrivare ad avere una carica batterica anche superiore rispetto al WC. Un altro elemento da non sottovalutare sono i filtri dei condizionatori. All’inizio dell’estate vanno puliti con grande attenzione perché possono essere un ricettacolo di muffe e batteri. Infatti una grande quantità d’aria ci passa attraverso e non vanno sottovalutati.

In generale, poi, un rischio sottovalutato nelle case è proprio la scadenza dei prodotti cosmetici e delle medicine. Si tratta di qualcosa che non controlliamo di frequente ma tanti farmaci una volta aperti non possono essere consumati oltre una certa data e dunque è sempre importante segnare sulla confezione la data di apertura per non correre il rischio di consumare un farmaco scaduto. Stesso discorso vale per i trucchi. Non possono essere usati in eterno e bisogna gettarli via per non deteriorare la pelle.