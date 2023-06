Harry e Meghan vicini al divorzio? Parla proprio lui: “Gli sta facendo il lavaggio del cervello”

Si fanno sempre più pressanti e insistenti le voci di un divorzio imminente tra Harry e Meghan. Ma è davvero così?

La stampa britannica ormai non ha dubbi. Dopo l’incidente d’auto che poteva costare caro a Harry, Meghan e alla mamma della Markle, il duca e la duchessa del Sussex sarebbero sempre più vicini al divorzio. A confermare questa voce sarebbe stato anche l’editorialista di ‘Sky News‘, Louise Roberts che già a inizio anno aveva fatto trapelare come Harry si fosse rivolto ad alcuni avvocati divorzisti.

Ma non solo. Anche l’esperta reale Angela Levin è convinta che lo “Spare” voglia acquistare una proprietà nel Regno Unito. Si tratterebbe, insomma, di un modo come un altro per avere una base d’appoggio vicino casa, malgrado i dissapori tra Harry e Palazzo. A differenza di Carlo che pare aver messo una pietra sopra l’intervista esclusiva a Oprah Winfrey, la serie tv Netflix e la scomoda autobiografia che non fa per nulla un ritratto lusinghiero di Camilla, William è deciso a mantenere le distanze tra lui e suo fratello.

Tant’è che, con dispiacere e delusione da parte del re, Harry non si è unito al resto dei Windsor per il banchetto dell’incoronazione dopo la cerimonia all’Abbazia di Westminster, ma è volato subito negli Stati Uniti dalla sua famiglia. Il 6 maggio, infatti, era anche il compleanno di Archie.

Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady D, avverte sulle condizioni di Harry

Ma oltre alla stampa britannica, a fomentare una presunta crisi tra i due sarebbe anche Paul Burrell, l’ex maggiordomo, nonché confidente personale, di Lady Diana, tanto che la principessa lo aveva soprannominato la sua “roccia”. Per Burrell, infatti, non ci sono dubbi. Harry non sta bene con Meghan, anzi sarebbe addirittura manipolato da lei.

“Sono l’unica persona nel Regno Unito che sta pensando che Harry si sia finalmente svegliato?“, ha chiesto provocatoriamente intervistato da ‘CB News‘. “Ha visto la verità su ciò che sua moglie sta facendo e che è stato sottoposto al lavaggio del cervello e ipnotizzato dalla sua bellezza o qualcosa del genere?“. Per Burrell, infatti, tutti, ma proprio tutti, si sono accorti dell’influenza negativa di Meghan nella vita di Harry.

E anche il principe ora avrebbe realizzato come non sia per nulla un matrimonio felice il suo. Tuittavia, Harry rimarrebbe con la moglie solo per via dei due figli piccoli. Ovviamente, si tratta di considerazioni personali da parte dell’ex maggiordomo di Lady D. Harry, infatti, non ha mai confermato nulla del genere a Burrell e i due non si vedrono dal 2017, quando sia William che Harry hanno chiesto un incontro privato per parlare proprio della madre.