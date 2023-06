I capelli biondi ti diventano gialli? Ecco il segreto di bellezza per mantenerli perfetti anche in estate

Capita che i tuoi capelli biondi spesso ti diventano gialli? In questo articolo ti sveleremo il segreto per mantenerli perfetti in estate

Uno dei colori che più spesso piace alle donne è proprio il biondo. Nonostante la sua particolare bellezza, questa tende spesso a diventare “giallo”. Può capitare che si arrivi a questo poiché il biondo sbiadisce, ossia perda i suoi pigmenti. Ma come fare a mantenere un colore perfetto soprattutto in estate? Ecco alcuni segreti di bellezza.

Come abbiamo cercato di spiegarvi, quando il colore tende al giallo sta iniziando a perdere i suoi pigmenti ed è quasi impossibile che il capello stia cominciando a perdere lucentezza: “Quando il capello è decolorato i pigmenti gialli del colore risalgono in superficie dopo qualche tempo. È normale che i capelli sbiadiscano e diventino meno luminosi. Il colore non sbiadisce mai troppo e l’azione negativa resta piuttosto sottile”.

Jean Louis David, infatti, ha consigliato di prendersi cura dei propri capelli attraverso dei trattamenti specifici e che non si ha bisogno necessariamente di una colorazione. Loro consigliano di non fare una nuova colorazione ma di puntare al “tono su tono” ogni tre o quattro mesi e non di più.

Ma come mantenerli spesso perfetti durante l’estate? Ecco che abbiamo deciso di svelarvi dei piccoli segreti proprio in questo articolo.

Come mantenere i capelli biondi in maniera perfetta durante l’estate?

In estate, come abbiamo accennato, può accadere che alcuni capelli biondi tendono a diventare gialli, decisamente poco apprezzati da chi non ama le sfumature rame. Oggi, abbiamo deciso di svelarvi qual è il segreto per mantenere un colore perfetto degno da vere star di Hollywood come l’attrice che interpreterà il film “Barbie”, Margot Robbie.

Per fare la differenza ed evitare che i tuoi capelli tendono al giallo vi è uno shampoo di cui non si può assolutamente farne a meno: stiamo parlando dello shampoo antigiallo.

Questo prodotto, infatti, grazie ai suoi pigmenti viola contrasta in maniera efficace quelli caldi che compaiono sulla chioma a causa dell’ossidazione. Se si utilizza insieme a balsami specifici , l’effetto sarà ancora più efficace e mirato, a patto che si eseguono perfettamente le istruzioni di applicazione.

Possiamo consigliarvi alcuni prodotti del tutto naturali che possono contrastare questo tipo di problema regalandovi la giusta lucentezza al vostro capello: ad esempio, i prodotti targati Kevin Murphy.

Quelli specifici da utilizzare per il capello biondo sono: Blonde Angel Wash, Cool Angel, Shimmer me blonde e Blonde Angel.