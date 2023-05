Vuoi scoprire se si sta innamorando di te? Ti sveleremo i segreti| Non potrai credere ai tuoi occhi

By

Hai bisogno di sapere se lui è innamorato di te? Allora abbiamo deciso di svelarti undici segnali: non potresti crederci!

“L’amore è sempre nuovo. Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita: ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo”. Paulo Coelho ha voluto dare una definizione dell’amore in queste poche righe. E’ capitato ad ognuno di noi, soprattutto all’inizio della relazione, di voler capire se la persona che abbiamo al nostro fianco sia davvero innamorato.

La risposta al quesito qui posto potrebbe cambiare a seconda delle fasi di vita in cui ci troviamo; può dipendere dal momento di vita in cui ci troviamo, dal modo in cui vediamo noi stessi o i nostri obiettivi futuri.

Dobbiamo dire che l’amore cambia il cervello; dal puto di vista neuronale, soprattutto all’inizio di una relazione sentiamo una certa euforia collegata alle aree del cervello ricche di dopamina e in quelle legate alla ricerca di ricompense. Man mano che la relazione procede, pensare al partner attiva il sistema di ricompensa ma non attiva più il pensiero ossessivo.

Nuovi studi mostrano che una persona innamorata cerca sempre il supporto e l’appoggio di amici e parenti per la persona con cui stanno insieme, tanto che il circolo sociale svolge spesso un ruolo importante in una relazione.

Ma quali sono nel dettaglio i segnali che possiamo cogliere per capire se quella persona di cui siamo innamorati ricambia il nostro amore?

Gli undici segnali per capire se il partner si sta innamorando

Per misurare il livello di attrazione di una persona, è bene sempre cogliere i segnali che il partner tende a darci. Questi possono spaziare dal linguaggio del corpo fino ai comportamenti che quest’ultimo ha nei tuoi confronti. Gli indici per misurare il gradimento sono diversi e sta a te cogliergli.