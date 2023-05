Incredibile: i tifosi fanno letteralmente tremare gli spalti!

Sembra incredibile ma è così, quando per una squadra i tifosi hanno una passione esagerata, oltre a riuscire a trascinare una squadra alla vittoria in una gara complicata, possono anche di far tremare gli spalti di uno stadio!

Spesso assistiamo a scene di violenza incredibili, durante le gare di calcio ma non sempre è così. Non sono poche infatti, nemmeno le occasioni in cui, quello che avviene sugli spalti di uno stadio, vengono prese ad esempio per evidenziare spettacoli a dir poco esaltanti.

Lo spettacolo delle coreografie durante le gare

Ne sono un esempio lampante le coreografie che, le tifoserie di alcune squadre, mettono in scena durante le gare più importanti della loro squadra. Veri e propri spettacoli di colore che molto spesso prendono vita grazie all’operato di artisti, a volte sconosciuti, ma che che grazie alle loro abilità riescono a far emozionare chi si trova ad osservare le loro opere. Spesso però gli spettacoli non prendono vita solo grazie agli artisti, ma anche grazie ai solo protagonisti degli spalti: i tifosi.

Sono infatti impressionanti le scene che abbiamo deciso di riproporvi e che provengono direttamente dagli spalti di uno degli stadi più belli del mondo: la Bombonera. Dicono che il calcio unisce le persone, e non c’è niente di più vero. I tifosi argentini sono da sempre pieni di vita e amore per questo sport e per i loro campioni che idolatrano, eppure questo video è di un altro livello. Momenti ed emozioni che solo questo bellissimo sport può regalare.

Lo spettacolo del tifo alla “Bombonera”

Il video postato dal giornalista sportivo Leandro Aguilera, mostra raffigura i tifosi del Boca Juniors che intonano un coro a supporto della loro squadra sugli spalti dello stadio di Buenos Aires. Protagonista del video è un bambino che, seppur sia evidentemente molto giovane, conosce a menadito il coro e si unisce al resto dei tifosi ben più grandi di lui, cantando e saltando. Il bimbo canta il coro sugli spalti con il trasporto di un capo ultras, e lo fa con un trasporto fuori dal comune.

Daniele De Rossi sugli spalti della “Bombonera”

Questa passione la conosce benissimo Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma che qualche anno fa andò a giocare proprio nel Boca Juniors. Il tifo della Bombonera lo impressionò e il commento dell’ex giallorosso, interpellato circa quella sua esperienza fu eloquente: “La cosa più bella è sugli spalti. È una cosa che non viviamo più in Italia, non c’è più quella passione pura, disinteressata che vive solo di risultati e si accende per un gol o un tackle. Poi potremmo parlare della Bombonera che è lo stadio più assurdo e clamoroso del mondo. L’augurio che faccio a tutti gli appassionati è di visitarlo almeno una volta durante una partita del Boca”

Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors, AnsaUna dichiarazione di amore, quella di De Rossi verso la tifoseria argentina. E dopo questo video, non fatichiamo a capire perché.

