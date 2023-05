Kate Middleton, che smacco a Carlo e Camilla: il gesto della principessa lascia tutti di stucco

Kate Middleton ha deciso di stupire tutti con un gesto davvero inaspettato da parte sua. La principessa, sempre posata, comincia a far preoccupare Carlo e Camilla.

Anche se involontariamente, Kate Middleton ha deciso di rubare la scena a tutti. Insomma, più di Harry, Meghan e William è lei il volto della monarchia inglese, quello mite, gentile e garbato, ma fino ad un certo punto. Quando c’è reclamare i propri diritti, la principessa del Galles fa sentire eccome la sua voce.

E così i più attenti osservatori reali avevano notato come la Middleton non abbia fatto il giorno dell’incoronazione la riverenza a Camilla mentre usciva dall’Abbazia di Westminster. Un gesto che non è di certo passato inosservato e ha rivelato una frattura tra lei e la regina consorte.

Kate, infatti, non ha gradito le limitazioni alla lista degli invitanti durante la cerimonia che si è tenuta lo scorso 6 maggio: i suoi fratelli, Pippa e James, sono arrivati da soli, mentre Camilla ha potuto invitare tutta la famiglia Parker-Bowles al completo, compreso l’ex marito. Sembrava però che le acque si fossero calmate e, invece, qualche giorno fa la principessa ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta.

Kate Middleton oscura la coppia reale e ruba la scena al Chelsea Flower Show

Il Chelsea Flower Show è stato il primo impegno pubblico e ufficiale di Carlo e Camilla dopo l’incoronazione. Tuttavia, la visita pianificata nei minimi dettagli settimane prima non è stata priva di sorprese. Prima che arrivassero il re e la regine consorte, infatti, ha fatto la usa comparsa (non prevista) proprio Kate Middleton per la gioia dei presenti.

La principessa, infatti, è adorata da tutti. Ma non solo. In molti credono anche che stia continuando il percorso intrapreso anni prima da Lady D, sia nel bene che nel male. Carlo e Camilla sono stati oscurati dalla sua presenza, tant’è che il giorno dopo i titoli dei giornali sono stati dedicati più a lei che non alla coppia reale. Un segno, questo, che è piaciuto poco al sovrano.

Una fonte vicina alla Royal Family, infatti, ha rivelato al ‘Mirror’ come Carlo sia preoccupato: non vuole vivere per la seconda volta all’ombra della principessa del Galles. Per l’allora principe la popolarità della moglie a suo discapito fu un grosso problema. Tutti non avevano occhi che per Diana e palesavano la loro delusione quando Carlo si presentava alle visite ufficiali senza di lei. E ora il re teme che si possa ripetere una situazione simile pure con Kate.

“La principessa del Galles con la sua gioventù e la sua bellezza metterà sempre in ombra un uomo di 74 anni“, ha dichiarato al ‘Daily Mail’ l’esperta reale Ingrid Seward. Eppure, a differenza di Diana, Kate rispetta il suocero e non sarebbe per nulla intenzionata a catalizzare l’attenzione su di sé, anche se non può fare nulla per impedirlo. “Non cercherebbe mai di eclissare Carlo come faceva Diana“, ha precisato l’esperta. È indubbio però che il rischio è alto e il sovrano questo lo sa più che bene.