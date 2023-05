Le monoposto della Red Bull ormai da diversi anni, sono al top di tutte le classifiche di F1, ma questa volta, una delle vetture della scuderia austriaca, con sede nel regno unito, è stata protagonista di un episodio decisamente “straordinario”

La RedBull anche quest’anno è partita fortissimo e la Ferrari sta ancora arrancando nel tentativo di accorciare le distanza dagli avversari. Malgrado Charles Leclerc si sia dimostrato un ottimo pilota, il gap dai rivali rimane evidente e difficilmente verrà colmato a breve. Il suo principale antagonista, ovvero il campione in carica olandese, Max Verstappen sembra inarrestabile e la sua Red Bull, è un vero portento e non soltanto in pista!

La prova su strada della Red Bull

Il 7 maggio la Formula uno ha fatto tappa negli States e il GP di Miami è andato un pò come tutti ci si aspettavano, ovvero con Max Verstappen a farla da padrone e tutti gli altri ad inseguire. Una tappa che anche stavolta non ha vissuto di grandi emozioni, facendo registrare l’ennesima doppietta RedBull, con la casa austriaca che ha piazzato entrambe le vetture ai primi due posti. Proprio la stessa Miami, qualche tempo fa è stata protagonista di un video decisamente simpatico diventato in pochissimo tempo virale. Nelle riprese che abbiamo deciso di riproporvi in questo articolo, si vede proprio una monoposto della scuderia austriaca fresca vincitrice, che da vita ad una partenza spettacolare, su una strada urbana della stessa Miami, mentre al semaforo è affiancata da due taxi.

Lo scatto bruciante della monoposto della “Toro Rosso”, lascia veramente senza parole…