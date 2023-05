Le tendenze da evitare per un sorriso perfetto | I falsi miti dannosi per la salute dentale

Sono diversi gli elementi che determinano il livello di salute dei denti e, di conseguenza, la bellezza del sorriso di una persona. Tuttavia, esistono altrettanti falsi miti che, in realtà, hanno solamente l’effetto di peggiorare la situazione.

Quando parliamo di “sorriso perfetto” è bene precisare che ognuno di noi potrebbe avere una diversa concezione in merito all’argomento. Avere un bel sorriso, però, non è solamente una questione di pareri personali: esistono diversi elementi che contribuiscono a renderlo oggettivamente più bello. Allo stesso modo, tuttavia, ci sono altrettanti falsi miti sulla cura dei denti che rischiano di rendere la situazione peggiore.

Il sorriso è sicuramente un elemento che non passa inosservato e che influisce molto sul nostro aspetto fisico. Avere una dentatura curata e pulita è, ovviamente, un punto in più da sfoggiare sia nei momenti di socialità che quando ci si trova al lavoro. Sono tante le persone che indicano il sorriso tra le caratteristiche che notano maggiormente in una persona.

I fattori che determinano se un sorriso può essere definito piacevole o meno sono tre in particolare. La struttura e la forma dentale giocano senza dubbio un ruolo centrale. Ma ci sono anche altri aspetti importanti, come le gengive che non devono essere eccessivamente evidenti. Infine, è necessario che l’arcata dentale superiore formi una sorta di curva verso l’alto, dando in questo modo al sorriso un’aria più radiosa.

I trend da non seguire assolutamente

Il primo passo per avere un bel sorriso è sicuramente prendersi cura dei propri denti e rivolgersi ad un dentista in caso di problemi. Esistono esperti specializzati nel trattamento delle imperfezioni che rendono la dentatura meno gradevole alla vista in grado di compiere miracoli.

Per ottenere un risultato migliore, inoltre, bisogna mettere da parte tutte le abitudini errate che non fanno altro che intaccare la salute dei denti. Tendenze che negli ultimi tempi si sono guadagnate una certa popolarità sui social, come la limatura dei denti, in realtà sono estremamente dannose. La moda che spopola su TikTok consiste nell’utilizzare le classiche lime per unghie per rendere i denti della stessa lunghezza.

Il rischio è di rovinare lo smalto e consumare la dentatura, che verrà esposta a traumi. Lo stesso vale per lo sbiancamento “home made”. Il mondo del web pullula di video tutorial che mostrano in che modo procedere, senza tuttavia specificare che gran parte dei prodotti consigliati hanno un effetto erosivo sullo smalto.

Tra i trend più diffusi, spicca l’uso del bicarbonato di sodio mescolato ad acqua ossigenata per la pulizia dei denti. Peccato che si tratti di una sostanza che presenta proprietà abrasive pericolose. Nella lista delle abitudini a cui dire addio, non può mancare il fumo di sigaretta: sappiamo tutti quanto possa fare male al nostro organismo in senso lato.

In più, il tabacco è responsabile dell’insorgenza di malattie che colpiscono le gengive, oltre che di alitosi e ingiallimento dei denti. Infine, per avere un bel sorriso è importante non dimenticarsi di seguire una corretta alimentazione (e, soprattutto, non mangiare senza sosta) e mantenersi idratati bevendo tanta acqua.