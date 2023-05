Vorresti arrivare a 104 come questa nonnina? Allora segui il suo elisir di lunga vita| Scopri di che si tratta

Una nonnina americana ha svelato qual è il suo elisir di lunga vita: seguendo questo consiglio potresti arrivare anche tu a 104 anni

La bellezza di vivere a lungo ed in salute è uno dei sogni di ogni individuo. Antoinette, ad esempio, con il suo elisir di lunga vita è arrivata alla bellezza di 104 anni, circondata dall’affetto di otto nipoti e nove pronipoti. Ma qual è il segreto che Antoinette segue tutti i giorni? Sei curioso di scoprirlo?

A tutti sembrerebbero solo ottanta, in realtà la splendida Antoinette Inserra ha festeggiato insieme a tutta la sua famiglia uno splendido traguardo, 104 anni. La nonnina ha una splendida famiglia e sprizza allegria da tutti i pori, si gode i suoi nipoti e pronipoti ma sicuramente non si aspettava di goderseli così a lungo.

In molti si sono sempre chiesti qual è l’elisir di lunga vita per trascorrere più tempo in compagnia di affetti, amici e parenti che tengono alla nostra presenza. Oltre vivere una vita con tanta allegria, spensieratezza e positività, la splendida nonna Antoinette è stata più specifica rivelando di cosa non può fare a meno.

L’elisir di luna vita per arrivare a 104 anni? Lo svela nonna Antoinette

Nonostante la sua veneranda età, Antoinette vive la vita in maniera piuttosto allegra e spensierata con il suo girello che l’aiuta a camminare meglio, una dieta sana ed equilibrata con l’utilizzo di tanta frutta e verdura; in particolare la donna non può fare a meno di verdure, peperoni e granchi.

Ogni giorno vuole farsi bella, truccandosi e pettinando i suoi capelli e uscendo per una breve passeggiata sentendosi sempre più giovane. Quello di cui non può fare a meno è lo shopping e il gioco d’azzardo: “Mia figlia mi porta fuori. Prendo il girello e questo mi basta. Ne sono felice”.

Nonostante abbia contratto il Covid-19 per ben due volte non si è fatta abbattere ed è riuscita a sconfiggerlo in maniera piuttosto forte e determinata. Ma siete curiosi di scoprire qual è il segreto della sua vitalità?

La donna non può fare a meno della sua birra, ogni giorno ne beve un bicchiere perché l’adora (è così che avrebbe ammesso al magazine Today). La figlia di Antoinette, Phyllis, ha commentato: “Questo potrebbe essere il suo segreto! Chi lo sa?”.

A contraddistinguerla è sempre stato un certo ottimismo nell’affrontare anche situazioni spiacevoli. La nonnina ha confessato: “Cosa puoi fare quando succede qualcosa? Lascialo andare, fai quello che puoi e basta. Consiglio solo di avere un bell’aspetto e di trovare degli amici simpatici. Sii gentile con loro e avrai buoni amici. È così che la vedo io”.