Melita Toniolo, e le ventenni mute: la scalinata del paradiso

Donna di una sensualità unica, Melita Toniolo: oggi, grazie ai social, possiamo continuare ad ammirarla e le ventenni mute

Non ha nulla da invidiare alle ventenni, come dimostra uno scatto straordinario. Stiamo parlando di Melita Toniolo. Del resto, la nostra Melita è sempre stata bellissima e sensuale. Ma con il tempo ha acquisito ulteriore fascino e consapevolezza, come dimostrano le foto che fanno impazzire i fan sui suoi profili social.

Oggi, infatti, di anni Melita Toniolo ne ha 37. La ricordiamo in auge nei primi anni 2000. Nel 2007, infatti, partecipa al Grande Fratello, venendo eliminata nel corso della nona puntata, con il 73% dei voti da parte del pubblico.

Ancor prima, però, l’avevamo apprezzata nei panni di “sexy casalinga” nel programma “Le Iene”. Divertenti candid camera che, ancora oggi, ricordiamo per quel gradevole pizzico di comico e piccante. In quegli anni, comunque, Melita Toniolo lavora parecchio, soprattutto in trasmissioni dal taglio giovanile come “Lucignolo”. E posa anche per un calendario senza veli, che, in quegli anni, significava essere arrivati all’apice della fama.

Melita Toniolo: splendida a 37 anni

Quanto alla vita privata e personale di Melita Toniolo, possiamo dirvi che dal 2007 al 2009 è legata all’attore Alessandro Tersigni. Mentre oggi è fidanzata con il comico Andrea Viganò (in arte Pistillo) dal 2015. I due hanno avuto un bimbo.

Negli ultimi anni si è dedicata maggiormente a sé stessa, alla propria famiglia, al bimbo avuto. Già perché la nostra Melita è molto meno presente in televisione rispetto a quanto non fosse una dozzina d’anni fa. Un vero peccato, perché la ricordiamo per la sua intraprendenza e il suo brio.

Ed evidentemente la ricordano parecchio anche gli altri telespettatori. Nonostante l’assenza dagli schermi, infatti, Melita continua a essere molto seguita tramite i social network. Su Instagram, soprattutto. Qui, ormai, apprezziamo soprattutto gli scatti di vita vera, che ci mostrano una donna ormai consapevole della propria bellezza e della propria femminilità.

Ottiene un eccellente successo in termini di interazioni anche la foto che vi proponiamo oggi, tratta proprio dal profilo Instagram ufficiale di Melita. Oltre 15mila like per questo scatto di poco più di una settimana fa, che ci mostra la nostra Melita probabilmente in vacanza, sfruttando il ponte del 25 aprile. Splendida, in costume, mentre scende la scalinata di quello che sembra essere un centro benessere. Donna di una sensualità unica, Melita Toniolo: non la scopriamo certo oggi. Ma oggi, grazie ai social, possiamo continuare ad ammirarla.