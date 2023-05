Che prurito, le zanzare già ti hanno punto? Questo ingrediente fa al caso tuo

Tutti pronti ad accogliere l’estate, ma, purtroppo, anche le zanzare. Ti hanno già punto? Questo ingrediente ti aiuterà col prurito

Siamo tutti pazzi per la bella stagione e non vediamo l’ora di goderci sole, mare e tintarella. O, magari, di viaggiare in qualche città d’arte o ritirarci nella quiete della montagna. Quali che siano i vostri progetti, siete ben consapevoli che accogliendo l’estate dovrete fare i conti anche con le zanzare. Che fastidio! Non dirmi che ti hanno già punto?! Non temere, in casa hai di sicuro un ingrediente che può darti una mano ad alleviare il prurito.

Ammettiamolo, come sempre non ci siamo preparati a dovere. Credendo di avere ancora qualche settimana prima del caldo vero e proprio, ci siamo dimenticati di munirci di repellenti e prodotti specifici per contrastare il prurito delle punture. Non c’è problema, non dovete sopportare o grattarvi fino allo stremo: ecco un ‘alternativa naturale che fa al caso vostro.

In commercio ci sono una serie di prodotti eccezionali che di sicuro conosciamo bene. Se, però, si tratta di un’emergenza improvvisa, possiamo ingegnarci con i vecchi rimedi della nonna. Non riuscite proprio a sopportare il prurito? Non temete, in vostro soccorso arriva… il miele! Lo avreste mai immaginato? Vi spieghiamo subito in che modo usarlo e perché è così efficace.

Conosciamo tutti questo delizioso ingrediente che amiamo usare tanto in estate quanto in inverno per dolci di ogni genere. O, perché no, per addolcire le nostre tisane e bevande o semplicemente da spalmare su fette biscottate e simili. Il miele ha tante proprietà eccezionali che lo rendono un prodotto davvero straordinario. Tra queste, vi è una naturale capacità antinfiammatoria che può tornarci utile proprio quando dobbiamo fare i conti con le punture di zanzara.

Ciò che dovete fare, assicurandovi di non grattarvi nonostante la tentazione, tenere per qualche minuto la zona colpita sotto l’acqua fredda. Andiamo poi a tamponare e asciugare per bene e spalmiamo un goccio di miele sulla puntura. Lasciate quindi che il nostro ingrediente segreto abbia il tempo di agire, tenetelo in posa almeno una mezz’ora. Procedete poi a risciacquare, di nuovo con acqua fredda, senza sfregare eccessivamente. Il prurito si sarà attenuato e così anche “la bolla”!